El número uno del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Burgos, Ángel Ibáñez, durante un acto de campaña del PP en la capital burgalesa, el pasado 17 de noviembre Ricardo Ordóñez ICAL

El PP se impone en Burgos pero empata a dos diputados con el PSOE y Vox se queda a las puertas del escaño

El Partido Popular volvió a imponerse este 29 de noviembre en la provincia de Burgos. Los populares se situaron en torno al 40,2% de los votos, prácticamente idénticos al 40,6% de julio de 2023, y aseguraron de nuevo dos de los cuatro diputados en juego para Ángel Ibáñez y Andrea Ballesteros.

El PSOE consolidó la segunda posición con cerca del 34,9%, ligeramente por encima del 34,4% de hace tres años, y se quedó también con dos escaños, que recaen en Esther Peña y Álvaro Morales.

La gran novedad de la noche fue el empuje de Vox. La formación pasó del 12,7% de 2023 a superar el 17%, un salto de más de cuatro puntos que la situó a apenas 800 votos de arrebatar el último escaño al PSOE.

La Ley D'Hondt convirtió el recuento en un duelo constante hasta el final en la provincia burgalesa: cada mesa podía decidir si el bipartidismo se mantenía o si la derecha se fragmentaba en dos.

La participación superó el 80%, más de 11 puntos por encima de la de 2023. Ese aumento benefició especialmente a los extremos. El Frente Amplio se quedó en cifras bajas, por debajo del 3%, mientras formaciones menores apenas rozaron el 1%.

Miranda de Ebro volvió a teñirse de rojo, Aranda de Duero y la capital se inclinaron con claridad hacia el PP, y el medio rural reforzó la tendencia popular, aunque con un crecimiento visible de las papeletas verdes.

Burgos ofrece así una fotografía de continuidad frágil. El PP mantiene su hegemonía provincial sin ampliarla, el PSOE resiste gracias al voto urbano e industrial, y Vox demuestra que el malestar de una parte del electorado conservador sigue buscando un cauce más radical.

El último escaño, tan disputado, resume la tensión de una provincia que no ha cambiado en el reparto de escaños, pero que ha visto cómo el mapa se polariza un poco más.