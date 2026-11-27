Dimite el alcalde de un pueblo de Burgos acusado de una posible agresión sexual a una menor de 13 años

Izquierda Unida de Castilla y León ha condenado la agresión sexual a una menor que se investiga en Orón, pedanía de Miranda de Ebro (Burgos).

Además ha reclamado a las instituciones que garanticen la protección de la víctima y de su familia durante todo el procedimiento.

La formación política ha trasladado su solidaridad a la menor y a su entorno y ha considerado necesaria la dimisión de Ricardo da Rocha como alcalde pedáneo de Orón.

El Partido Popular de Miranda de Ebro comunicó que Da Rocha había presentado su renuncia voluntaria al cargo y que esta había sido aceptada. También anunció la suspensión temporal de su militancia hasta que se esclarezcan los hechos.

El ya exalcalde pedáneo fue detenido en el marco de la investigación. Según publicó El Correo, el juzgado dictó una orden de alejamiento.

La portavoz de IU Castilla y León, Jimena Manteca, ha calificado de "intolerable" la violencia sexual contra niñas y adolescentes y ha señalado que la dimisión del representante pedáneo era «un paso necesario» ante la gravedad de los hechos denunciados.

Además, IU reclama que los servicios de protección a la infancia y de atención a las víctimas de violencia sexual trabajen de forma coordinada para ofrecer a la menor y a su familia asistencia psicológica, social y jurídica durante todo el proceso.

La organización también pide extremar las precauciones para evitar que se difundan datos que puedan permitir identificar a la víctima.

Por otra parte, Izquierda Unida respalda la petición del grupo municipal de IU-Podemos para que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro recabe información por los cauces oficiales y solicite a sus servicios jurídicos que estudien si procede personarse en la causa.

La formación considera también necesario que el Consistorio colabore con las autoridades responsables de la investigación.

Manteca ha vinculado estas reclamaciones con las reivindicaciones del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según ha señalado, la prevención de las violencias machistas debe ir acompañada de recursos públicos para atender a las víctimas. "Una menor tiene que saber a quién acudir y poder recibir ayuda especializada viva donde viva", ha concluido.