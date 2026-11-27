El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, participa en el cierre de campaña junto a la candidatura por esta provincia Ricardo Ordóñez

Carlos Martínez: “No basta con vencer, no quiero que se nos quede cara de Feijóo, necesitamos vencer y gobernar”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, hizo esta tarde un llamamiento a la participación masiva este próximo domingo para “vencer y gobernar y frenar cualquier retroceso en derechos y servicios públicos.”

Junto a las candidatas al Congreso, Ester Peña, y al Senado, Aitana Hernando, el líder autonómico contrapuso la forma socialista de hacer política “desde la humildad, la honestidad, la buena educación y el respeto” a los insultos y la soberbia de PP y Vox

Durante su intervención en el Mirador del Castillo, en Burgos, Martínez censuró la hoja de ruta de recortes en sanidad, educación y protección social de las derechas que pretenden devolver a España “a un pasado en blanco y negro del No-Do y de la Sección Femenina”. y apeló a continuar el trabajo del PSOE para construir una sociedad entre iguales, a la vez que exigió respeto para Castilla y León, Andalucía, las personas migrantes y el colectivo

Finalmente, realizó un reconocimiento especial a los sindicatos de clase como “un pilar fundamental de la estructura democrática” y “frente a quienes no quieren que votemos con la cabeza y la empatía” llamó a consolidar en las urnas “una mayoría social de progreso que impida volver atrás”.

Lo hizo en un acto en el Mirador del Castillo de Burgos, donde hicieron frente a las bajas temperaturas y la fina llovizna que amenazaba el día.

Se quiso referir también al debate a cuatro que tuvo lugar ayer entre los candidatos del PP, el PSOE, Vox y Frente Amplio y confesó que lo que “más le dolió” fue el “calladita” pronunciado por el líder de los ‘populares’, Alberto Núñez Feijóo.

“Me dolió porque significa la soberbia. Es la realidad de alguien que se cree con esa superioridad, que nos mira permanentemente por encima del hombro”, informa Ical.

“Desde esa realidad que quieren escondernos, que les sale desde la soberbia, hoy les estamos diciendo que tengan respeto, solo pedimos educación y respeto frente a la mala educacional y los insultos”, añadió el socialista.

Reclamó así “respeto” a todos los ciudadanos de Castilla y León, a la vez que destacó que en estas elecciones se la juegan mucho los sindicatos, aquellos que están “defendiendo nuestros derechos como trabajadores, a los que exigimos tanto cuando vienen mal dadas, después de haberles recriminado tantas cosas”, agregó.

Asimismo, lamentó los ataques a Pedro Sánchez, y recordó que ya lo hicieron con Felipe González y con José Luis Rodríguez Zapatero. “Ahora lo hacen con Pedro Sánchez, deshumanizando a la persona”, lamentó.

Además indicó que está “orgulloso” de la campaña electoral que se ha realizado estas semanas, en la que se ha defendido a la mujer. “No voy a hacer un llamamiento a las mujeres de este país, apelo a esos hombres que entendemos y necesitamos gritar también”, afirmó.

Por último, afirmó que la oposición “está jodida”. “Llevan bajando en las encuestas permanentemente, empezaron muy fuertes y con nosotros en una situación de incertidumbre, cuando somos capaces de generar la fuerza colectiva, de las personas normales. Somos capaces de aglutinar esa fortaleza imposible de vencer”, añadió a la vez que recordó la importancia de ganar y lograr gobernar.

“Vamos a votar y a ganar las próximas elecciones”, concluyó.