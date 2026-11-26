Vista en el juicio verbal de desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado (Burgos). R. Ordóñez. ICAL.

Descartan delito en las ventas de bienes hasta 2024 de las monjas de Belorado y sigue la causa solo contra la exabadesa

El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado continuar la investigación penal sobre el patrimonio del monasterio de Belorado por los trámites del procedimiento abreviado únicamente contra quien fuera su abadesa.

La causa se ciñe a si el traslado de bienes desde el cenobio burgalés a Orduña por parte de las monjas de Belorado pudo constituir un delito de apropiación indebida.

Al mismo tiempo, la resolución ha decretado el sobreseimiento respecto del resto de personas investigadas y de los demás hechos denunciados.

El auto, dictado el pasado mes de octubre, limita la investigación al traslado de bienes posterior a la pérdida del control del monasterio por parte de las religiosas.

El tribunal aprecia indicios suficientes para seguir el procedimiento solo frente a la entonces abadesa. Considera que ejercía una posición de liderazgo en esos hechos concretos.

Archivadas ventas previas

El juzgado descarta relevancia penal en las ventas de bienes realizadas antes de mayo de 2024. En ese momento, la investigada aún era abadesa y contaba con las facultades propias de su cargo.

Según la resolución, esas operaciones no reúnen los elementos de un delito de apropiación indebida ni de otra infracción penal.

Además, el tribunal archiva la causa para todas las demás investigadas —incluidas otras religiosas y terceros— por falta de indicios suficientes. La decisión no es firme y ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Burgos.