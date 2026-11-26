El pueblo mágico de España para visitar en Navidad: con un alcázar del s. XIV y encendido de luces el 27 de noviembre

Llega la Navidad y, con ella, la posibilidad de pasar tiempo en familia y de reencontrarse con aquellos que están más lejos durante el año. Por eso, estas fechas siempre son unas de las más propensas para realizar pequeñas escapadas para descubrir nuevos destinos y hacerlo junto a los más cercanos.

El puente de diciembre, por los festivos de la Inmaculada y la Constitución, es, precisamente, uno de esos que se marcan en rojo en el calendario para realizar este tipo de viajes. Más este año, que se acumulan cuatro días consecutivos al pasar la fiesta del día 6 al 7 al caer en domingo.

Uno de los destinos que busca ser protagonista en estas fechas es Medina de Pomar (Burgos). El municipio se ha unido recientemente a la red de Pueblos Mágicos de España, lo que lo convierte en una de las propuestas más atractivas para estas fechas.

La localidad de la comarca de Las Merindades es una de las 14 nuevas incorporaciones de esta iniciativa de promoción turística que reúne a municipios con una identidad propia, poniendo en valor su patrimonio cultural, histórico y natural, sus tradiciones y sus recursos.

Y la época navideña no puede ser más idónea para poder visitar Medina de Pomar, ya que son fechas donde, justamente la magia, tiene un especial significado.

Del alcázar al museo

La inclusión de Medina de Pomar dentro de los Pueblos Mágicos de España no se limita únicamente a un par de referencias atractivas, sino que la organización ha destacado su variado y numeroso patrimonio.

El punto de partida de este recorrido lo sitúan en el Alcázar de los Condestables, actual sede del museo histórico de Las Merindades. Este recurso turístico brinda la oportunidad de conocer la historia del norte burgalés, justo antes de continuar el camino por las calles y plazas del casco histórico, donde todavía se percibe en nuestros días la impronta de la época medieval.

Una visita que puede completarse con la visita al monasterio de Santa Clara, que es uno de los edificios más emblemáticos de Medina de Pomar.

La propuesta turística del municipio se extiende también al patrimonio románico, a los espacios culturales y al entorno natural que rodea todo este territorio. Medina de Pomar es uno de los principales núcleos poblacionales de Las Merindades, por lo que es también un buen punto de partida para perderse por los paisajes, arquitecturas y riqueza patrimonial de la comarca.

El recorrido por el casco histórico, además, no solo ofrece una experiencia pura por la esencia de Medina de Pomar, sino que también muestra los vestigios de la muralla del siglo XIV, el Arco de la Judería, el de la Cadena o la Torre de Návagos.

Cerca de Medina de Pomar también hay itinerarios señalizados y recorridos familiares como la ruta 'De manzana en manzana' o el camino vinculado a la Ruta de Carlos V.

Medina en Navidad

La Navidad regala, además, una perspectiva diferente de Medina de Pomar. El próximo viernes 27 de noviembre la localidad burgalesa efectuará el encendido de las luces, un evento que siempre es muy aclamado en todos los lugares y que hace brillar las calles con una magia especial.

El acto de encendido tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en la Plaza Somovilla y correrá a cargo de los ganadores del concurso de postales. Además, tras comenzar a brillar, el coro infantil de la Escuela Municipal de Música Carmelo Alonso Bernaola actuará para poner la nota musical a la jornada y habrá una chocolatada.

Para el puente de diciembre, Medina de Pomar también ha preparado un mercado de Navidad, a partir del 5 de diciembre, donde habrá un tren navideño, la casita de Papá Noel, personajes vestidos para la ocasión y teatro de calle.

Por otro lado, el Alcázar de los Condestables acogerá durante estas fechas una exposición especial de Navidad en sus instalaciones.

Medina de Pomar se sitúa de esta manera como uno de los destinos mágicos para visitar en Navidad, donde las familias podrán disfrutar de la ambientación y la estampa de una época donde los reencuentros y el tiempo tienen una gran importancia.