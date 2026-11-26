Andrea Ballesteros, concejala y portavoz del equipo de Gobierno en rueda de prensa. Ayto. Burgos. X.

Ya es oficial: Burgos tendrá dos ascensores en el Camino del Gallego y un nuevo carril bici

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado el proyecto para instalar un elevador mecánico en la calle Camino del Gallego y mejorar la accesibilidad en la conexión con la calle Eras de San Francisco.

El presupuesto base de licitación asciende a 679.046,06 euros y el plazo de ejecución previsto es de seis meses.

El acuerdo llega junto a la contratación de la redacción del proyecto del carril bici de la avenida Derechos Humanos.

Ambas iniciativas responden a peticiones de los Distritos y se financiarán con cargo a sus presupuestos.

Dos ascensores y urbanización

El proyecto del Camino del Gallego, redactado en octubre de 2026 por el ingeniero de Caminos Gonzalo Blanco Embún (EIC Ingeniería), prevé dos ascensores desde la calle Consulado hasta la conexión con Eras de San Francisco, incluyendo una pasarela superior sobre el acceso a vivienda y vado.

Los equipos, modelo EOX de TK Elevadores o equivalente, tienen capacidad para 13 personas o 1.000 kilos, recorrido de 3,10 metros y velocidad de un metro por segundo.

La actuación corrige pendientes y tramos de escaleras que incumplen la normativa vigente de accesibilidad e incorpora nuevos tramos de escaleras, aceras de adoquín tipo Augusta, aparcamientos y refuerzo de calzada en Eras de San Francisco.

También renueva redes de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, riego y alumbrado led, además de zonas ajardinadas con especies aromáticas, bolas de nieve y festuca.