José Bono, junto a Carlos Martínez, graba con su teléfono a los periodistas ante los que ha comparecido en Aranda de Duero ICAL

El enfrentamiento entre José Bono y Felipe González ha vivido este martes un nuevo capítulo en Aranda de Duero (Burgos), a cinco días de las elecciones generales del 29-N.

Los dos históricos dirigentes socialistas mantienen un cruce de reproches desde que el exministro de Defensa pidiera al expresidente del Gobierno que no hiciera "el tonto" y reconsiderase su decisión de votar en blanco.

González respondió este lunes desde Badajoz con un juego de palabras con el apellido del exministro, aludiendo a su actuación pro bono, y una contundente advertencia al PSOE: "Si explico públicamente por qué no puedo votar a este Gobierno, perderán millones de votos más".

La réplica de Bono ha llegado apenas unas horas después, durante su visita a la localidad burgalesa, donde ha estado acompañado por el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. "Yo prefiero que sea probono que proPP", ha espetado.

Lejos de considerar que las palabras de González puedan abrir una herida entre los votantes socialistas, Bono cree que la polémica puede movilizar "unos cuantos cientos de miles de votos" de ciudadanos que piensan que "Pedro Sánchez no se merece esto", según informa Ical.

El expresidente del Congreso ha asegurado que se dirigió a González con cariño y "sin ningún tipo de soberbia". "Le he dicho que votase a los nuestros, que votase al Partido Socialista, tampoco le he pedido tanto", ha señalado.

"Yo no me voy a pelear con Felipe y menos por un voto, que además ya ha emitido. Yo voy a pelearme por el voto de otros muchos felipes, que no es el único Felipe que hay en España", ha añadido.

Bono ha reivindicado su admiración por el expresidente del Gobierno, recordando lo que sus mítines significaron para toda una generación de socialistas. "Yo no solamente le he votado, yo he llorado en sus mítines. Y hay mucha gente que le ha ocurrido como a mí y que va a ir como una flecha a votar, ¿sabes a quién? A Pedro Sánchez".

" Vamos a gobernar"

El exministro ha citado a Javier Solana, Joaquín Almunia y Narcís Serra entre los antiguos ministros socialistas que han pedido el voto para Sánchez y a quienes ha descrito como "la aristocracia del Partido Socialista en aquellos momentos".

Su intervención se produce también después de que 20 exministros de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellos el propio Bono, hayan suscrito un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez.

El expresidente castellanomanchego ha reconocido que comenzó la campaña con menos esperanzas de las que tiene ahora y que el arranque de Sánchez en el debate electoral le generó dudas, aunque considera que "luego acabó bien".

A cinco días de la cita con las urnas, Bono se ha mostrado convencido de las posibilidades electorales de los socialistas. "Yo lo que creo es que vamos a gobernar", ha afirmado.

Contra pseudomedios y Peinado

La comparecencia en la plaza del Trigo de Aranda de Duero ha dejado también una escena poco habitual. Bono ha sacado su teléfono móvil para grabar a los periodistas presentes y "saber a quién le hacía las declaraciones".

El exministro ha animado a los profesionales a denunciar a quienes, según ha asegurado, reciben dinero público a través de la publicidad institucional para atacar a Sánchez y al PSOE desde los "pseudomedios".

Los ha calificado de "sobrecogedores" y ha explicado el juego de palabras: "No sobrecogen a nadie, pero cogen sobres y cogen sobres con dinero público para hacer una misión verdaderamente vergonzosa".

Aunque ha defendido la profesionalidad de la inmensa mayoría de los periodistas, ha asegurado que en España "no llegan a 50 los sinvergüenzas que están arruinando la honorabilidad de una profesión".

Bono también ha cargado contra el juez Juan Carlos Peinado por desplazarse a La Moncloa para interrogar a Pedro Sánchez y preguntarle si era el esposo de Begoña Gómez. "Lo que necesita es un psiquiatra, hombre", ha espetado en referencia al magistrado.

Pactos con independentistas

Preguntado por la posibilidad de que Sánchez vuelva a pactar con las formaciones independentistas, Bono ha asegurado que los socialistas gobernarán "con todo el que quiera que España progrese".

El exministro ha expresado sus diferencias con Carles Puigdemont y ha recordado que dimitió del Gobierno de Zapatero por su desacuerdo con el Estatuto de Cataluña, un motivo que tardó diez años en hacer público "por lealtad" al PSOE.

"En el PSOE hay varias almas", ha defendido, reivindicando la convivencia de distintas sensibilidades dentro de la formación socialista.

En materia de inmigración, ha rechazado que su partido adopte un discurso contrario a quienes llegan a España para ganarse la vida, aunque ello pueda reportarle réditos electorales. "Yo prefiero estar cerca del que cruza el Estrecho", ha afirmado.

Tarde en Salamanca

La presencia de José Bono en Castilla y León se enmarca en la recta final de la campaña electoral socialista.

El expresidente castellanomanchego comparte este martes con Carlos Martínez una jornada electoral con paradas en Aranda de Duero y Salamanca.

El líder de los socialistas castellanos y leoneses ha reivindicado al PSOE como el "arquitecto" del Estado del Bienestar y ha situado a Bono entre los protagonistas de su construcción y de la consolidación de la democracia española.

Martínez ha ensalzado también su gestión al frente de Castilla-La Mancha, destacando sus políticas públicas, la lucha contra la despoblación y la planificación territorial para garantizar los servicios y generar oportunidades.

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha defendido que el próximo domingo los ciudadanos deberán elegir entre dos modelos políticos: "El del pasado y el de futuro".