Fotografía de familia en el marco de la celebración de InterPalacios. Fotografía: Ayuntamiento de Burgos.

El Fórum Evolución expone su modelo de gestión cultural a los principales palacios de congresos de España

Profesionales de ocho palacios de congresos del país se reúnen los días 24 y 25 de noviembre en el Fórum Evolución Burgos para conocer su modelo de gestión y comercialización de eventos culturales con promotores externos.

El encuentro se enmarca en InterPalacios, el programa de formación e intercambio de experiencias que promueve la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE).

Esta mañana, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, les ha dado la bienvenida a la ciudad y ha intercambiado con los participantes en estas jornadas unas breves palabras.

El palacio de congresos burgalés compatibiliza su actividad congresual con la celebración de espectáculos y actividades culturales organizados por promotores externos.

Su experiencia en este ámbito constituye el eje de unas jornadas en las que su equipo compartirá los procedimientos de trabajo, desde la contratación y planificación de fechas hasta la producción, promoción y coordinación técnica de los eventos.

La elección de Burgos como sede de esta edición pone en valor el modelo de gestión del Fórum Evolución y la experiencia adquirida en la comercialización de espacios y la organización de eventos culturales de diferentes formatos.

En apenas dos años, el recinto ha incrementado un 79% su actividad cultural y más de un 71% la asistencia de público. En 2023 acogió 52 actividades culturales con 71.200 asistentes, mientras que cerró 2025 con 93 actividades y más de 122.000 asistentes.

El encuentro permitirá, además, contrastar distintos modelos de funcionamiento y compartir buenas prácticas entre profesionales de los recintos participantes.

El programa ha comenzado con una sesión dedicada a los diferentes modelos de gestión cultural en los palacios de congresos. El equipo del Fórum Evolución presentará su modelo de funcionamiento, con especial atención a las condiciones de contratación, la política interna de gestión y la planificación de fechas.

Los asistentes conocerán también los recursos técnicos y las posibilidades escénicas del auditorio, además de realizar una visita a las instalaciones. Por la tarde, las sesiones abordarán la producción interna de actividades culturales, tanto propias como organizadas por promotores externos, con especial atención a los aspectos logísticos, técnicos y de personal.

El miércoles estará dedicado al intercambio de experiencias entre los participantes y al análisis de las estrategias de promoción y difusión de actividades culturales, tanto a través de canales digitales como de soportes tradicionales. El programa se completará con sesiones sobre seguridad y coordinación de eventos, así como sobre la gestión de cancelaciones, aplazamientos, quejas y reclamaciones.

El encuentro incluye además una visita turística por Burgos, que permitirá dar a conocer el patrimonio y la oferta cultural de la ciudad a los profesionales participantes.

Ocho recintos congresuales

En esta edición participan profesionales del Palacio Euskalduna de Bilbao, el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), el Palacio de Congresos de Valencia, el Palacio de Congresos de Salamanca, el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, IFEMA Madrid, el Palacio de Congresos de Zaragoza y FIBES, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

La presencia de estos profesionales convierte al Fórum Evolución en un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y el análisis de los retos que plantea la organización y comercialización de actividades culturales en los palacios de congresos.

InterPalacios nació en 2024 como una iniciativa de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE) para fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre los equipos de sus recintos asociados.

El programa se articula mediante encuentros de dos días de formación intensiva en los que un palacio de congresos comparte su experiencia en un área de especialización con profesionales de otros recintos.