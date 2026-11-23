El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto de campaña en Burgos, este lunes PP de Castilla y León

Mañueco llama a concentrar el voto en el PP el 29-N: "Es la única papeleta que garantiza el cambio"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lanzado este lunes en Burgos un mensaje directo de movilización a pocos días de las elecciones. En un acto de campaña, ha pedido concentrar el voto en el PP el próximo 29 de noviembre y ha advertido contra cualquier atisbo de autocomplacencia.

"No hagáis caso a las encuestas: confiarse es perder. El único resultado que vale es el de las urnas, y la papeleta del PP es la única que garantiza el cambio", ha subrayado. Y ha recordado "lo que pasó en las últimas elecciones generales", cuando los populares ganaron pero no pudieron gobernar.

"No queremos que vuelva a pasar: hay que concentrar el voto en el Partido Popular", ha añadido.

No bajar el ritmo

Mañueco ha celebrado la "victoria contundente" de Alberto Núñez Feijóo en el debate electoral contra Pedro Sánchez de la semana pasada.

"Vimos una victoria contundente de Feijóo, que transmitió proyecto y liderazgo y demostró que está preparado para cambiar el rumbo de España. Y vimos a un Sánchez ausente y mal, como su gestión", ha afirmado.

Aun así, ha insistido en que "no hay nada ganado, no hemos llegado a la meta, no se puede bajar el ritmo". "El cambio nos espera el domingo. A pedalear lo que queda de semana", ha rematado.

Burgos, agraviada y decisiva

El dirigente popular ha recordado que España ha sufrido "ocho años de un Gobierno nefasto" y ha puesto el foco en los agravios que, a su juicio, ha padecido Burgos: el Tren Directo a Madrid "en el cajón", la Autovía del Duero sin terminar, la autovía a Logroño sin hacer y la autovía a Aguilar de Campoo con retrasos.

"Habéis sufrido la mala gestión de Óscar Puente", ha denunciado.

También ha criticado las recientes palabras de Daniel de la Rosa, dirigente del PSOE de Castilla y León, quien defendió la actitud de Puente y dejó la puerta abierta a su regreso. "¡Eso es lo que ofrece el PSOE: que vuelva Puente y que sigan sin hacerse los ferrocarriles y las autovías que necesita Burgos!", ha afirmado.

Y se ha mostrado convencido de que "Burgos va a responder en las urnas, votando al Partido Popular".

Feijóo, el único "preparado"

Más allá de la voluntad de dar a Pedro Sánchez "un baño democrático y de sacarle de La Moncloa", Mañueco ha insistido en que lo fundamental es elegir bien a quien lidere la nueva etapa.

"El único preparado para que España vuelva a funcionar es Alberto Núñez Feijóo: el único que ha demostrado capacidad de buena gestión, con una trayectoria de buenos resultados, y el único con un proyecto de reconstrucción nacional para devolver a los españoles la confianza y la seguridad", ha apuntado.

Ha ilustrado esa necesidad con ejemplos concretos: seguridad real en los trenes, protección efectiva a las víctimas de violencia machista, más apoyos a los jóvenes para alquiler y compra de vivienda, una PAC suficiente para agricultores y ganaderos, y la bajada de impuestos que alivie la factura de la luz y el ticket de la compra.

"Sánchez ha quebrado la confianza, España necesita un gobierno que se la devuelva", ha insistido.

Mañueco ha asegurado que "gestionar bien es una obligación moral" y ha señalado que "lo que hacen falta son soluciones, no explicaciones de por qué las cosas no funcionan". "¡Más gestión y menos excusas! España necesita recuperar la buena gestión. España necesita a Feijóo", ha proclamado.

Por último, ha apelado al peso histórico de la provincia burgalesa. "En esta tierra siempre hemos sido protagonistas de la historia de España, y ahora vamos a ser decisivos en un cambio histórico. ¡Por el cambio necesario el 29 de noviembre! ¡A ganar!", ha zanjado.