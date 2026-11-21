El Partido Popular burgalés denuncia que ha sido objeto de una vandalización de su sede Cedida

El PP de Burgos denuncia actos vandálicos en su sede y los vincula a una concentración de la "izquierda radical"

El Partido Popular de Burgos ha denunciado actos vandálicos en su sede, situada en la calle Calzadas, que se habrían producido entre la noche de ayer y la madrugada de este sábado.

La formación asegura que los daños han sido ocasionados por desconocidos y los vincula con la concentración de la izquierda radical que se celebra anualmente coincidiendo con el aniversario de la muerte de Francisco Franco, del 20 de noviembre.

Según ha trasladado el partido en un comunicado, estos hechos se suman a otras pintadas y agresiones que la sede provincial ha sufrido en distintos momentos.

Los populares han condenado lo sucedido y han mostrado su rechazo a este tipo de acciones, que consideran un ataque a su actividad política.

La formación burgalesa sostiene que estos episodios no alterarán su hoja de ruta y que, lejos de amedrentarlos, refuerzan su compromiso político.

“Estos ataques refuerzan la ilusión y la determinación de seguir defendiendo un proyecto para España con más fuerza que nunca”, señala el partido.

El PP asegura que mantendrá su actividad y su defensa de un cambio político en España, con el objetivo de lograr un “cambio de rumbo” en el país en los próximos días.