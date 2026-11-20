Muere una mujer en el incendio de una vivienda en un pueblo de Burgos

Una mujer, de unos 65 años, ha fallecido tras el incendio de una vivienda situada en la calle Plaza, en Mecerreyes (Burgos), en la mañana de este viernes, 20 de noviembre, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 7:43 horas de la mañana cuando el centro de emergencias Castilla y León 112 recibía una llamada que alertaba del fuego.

El alertante indicaba que la casa estaba llena de humo y que había una mujer que estaba inconsciente y no respondía.

La sala del 112 informaba a la Guardia Civil (COS) de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizaba un equipo médico de Lerma y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento de la mujer de unos 65 años.