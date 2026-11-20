Las armas incautadas al detenido en Burgos por la Policía Nacional ICAL

Detenido en Burgos por tratar de implantar en España un grupo ciberterrorista prorruso: tenía fusiles y munición militar

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes en Burgos a un hombre por su presunta integración en la organización ciberterrorista prorrusa NoName057(16) y por enaltecimiento del terrorismo.

Según los investigadores, este individuo constituía la primera implantación física consolidada del grupo en nuestro país, cuya actividad se había limitado hasta ahora al ciberespacio, por lo que con su arresto se frustra el inicio de las acciones violentas.

A esta organización se le atribuyen al menos 447 ciberataques desde 2024 en España contra instituciones, bancos y empresas de transporte.

El arrestado realizaba labores de propaganda, enaltecimiento y captación en favor de NoName057(16), y difundía en redes llamamientos a ciberatacar las instituciones del Estado o a enfrentarse a la policía.

También actuaba como intermediario de captación de nuevos simpatizantes y remitía a los interesados a un sistema de reclutamiento vinculado a NoName057(16).

La propia organización reivindicó como obra de "sus voluntarios" la campaña de propaganda que desplegó en ocho localidades de Castilla y León, Aragón, La Rioja y Madrid.

Un arsenal de armas

En los registros practicados, los agentes han intervenido un fusil semiautomático con culata plegable, carabinas, escopetas y cargadores de alta capacidad, junto a más de 5.000 cartuchos, entre ellos munición militar.

También se han localizado siete defensas artesanales con tornillos incrustados y otras extensibles, lanzas desmontables de doble filo, un puño americano y un aerosol de gas no homologado, además de garrafas de productos químicos, trece recipientes con líquidos y diez bombonas de butanol.

Los agentes han intervenido asimismo tres monederos físicos de criptomonedas con fondos en bitcoin, cuyo origen se investiga.

Llamamientos a la violencia

El detenido evolucionó desde comunidades conspirativas en internet hasta una participación activa en un canal en el que difundía y ensalzaba las acciones del grupo. El pasado año desplegó adhesivos con el emblema de la organización y códigos QR que dirigían a sus canales oficiales en Burgos, Palencia, Lerma, Valladolid, Zaragoza, Logroño, Aranda de Duero y Madrid.

El pasado 16 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea sancionó oficialmente al grupo NoName057(16) en el marco de su régimen de sanciones contra los ciberataques, lo que conllevó la inmovilización de sus fondos y la prohibición de poner recursos económicos a su disposición.

La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información de Burgos, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza n.º 1, y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El detenido fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que decretó su libertad provisional con medidas cautelares. Permanece investigado por presuntos delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y tenencia y depósito de armas y municiones.