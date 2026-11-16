Mercadona abre en Aranda de Duero su primer supermercado ‘Tienda 9’ de Burgos: más frescos y compra más intuitiva

Mercadona ha inaugurado este lunes, 16 de noviembre, su primer supermercado bajo el nuevo modelo ‘Tienda 9’ en la provincia de Burgos.

El establecimiento está situado en el número 11 de la carretera de Burgos, en Aranda de Duero, y su apertura conllevará el cierre de la tienda de la calle Carrequemada, 38.

La puesta en marcha de este centro ha supuesto una inversión de 5,8 millones de euros y ha contado con la participación de 48 proveedores durante las obras, lo que ha generado empleo para 200 personas en la fase de construcción.

El supermercado dispone de una sala de ventas de 1.885 metros cuadrados, una plantilla de 52 trabajadores y un aparcamiento con 186 plazas, cinco de ellas equipadas para vehículos eléctricos.

Supermercado en Aranda de Duero Mercadona

Reorganización

La principal novedad del modelo ‘Tienda 9’ radica en la redistribución integral del espacio, que ha abandonado la tradicional división por secciones o negocios para organizarse por procesos.

Según la cadena, este cambio busca agilizar la compra con una disposición más intuitiva del surtido y facilitar las tareas de reposición y coordinación interna de los empleados.

De esta reestructuración ha nacido el Obrador Central, un espacio único que agrupa todas las áreas de preparación de frescos, corte, cocción y envasado, dentro de la propia tienda.

Esta centralización permite ampliar la oferta de frescos en libre servicio y optimizar los recursos, alcanzando un ahorro de hasta el 10 % en consumo energético y de hasta el 40 % en agua.

Supermercado de Aranda de Duero Mercadona

Eficiencia técnica

En el apartado tecnológico y medioambiental, las instalaciones han incorporado dispositivos electrónicos para la autogestión interna, refrigerantes naturales de CO₂ y sistemas Aerofoil en los murales de frío, diseñados para evitar la fuga de temperatura hacia los pasillos y mejorar el confort térmico del local.

Para los clientes, el recinto ha habilitado una zona de descanso equipada con seis mesas y 34 sillas.

El supermercado ha abierto sus puertas con un horario de lunes a sábado, de 9:00 a 21:30 horas, complementado con el servicio de compra a través de su plataforma web y su habitual política comercial de Siempre Precios Bajos (SPB).

Esta apertura se enmarca en el plan de transformación de la cadena de supermercados, que prevé cerrar el presente ejercicio de 2026 con unas 60 ‘Tiendas 9’ operativas en toda España y destinar 3.700 millones de euros hasta 2033 para evolucionar su red actual hacia este formato.