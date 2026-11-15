A la izquierda, las famosas calles de Covarrubias, y a la derecha, un plato de olla podrida EE

El pueblo más bonito de España con la mejor morcilla y famoso por su olla podrida: allí yace una princesa vikinga del s.XIII

A cuarenta kilómetros al sur de Burgos, cerca del río Arlanza, hay un lugar que parece detenido en la Edad Media.

Covarrubias no es solo un lugar con casas de piedra y madera perfectamente conservadas. Es también uno de los lugares fundacionales de la historia de Castilla y forma parte de la red Pueblos más bonitos de España.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965, esta villa rachela, el gentilicio con el que se conoce a sus vecinos, ofrece al viajero una combinación única de patrimonio monumental, gastronomía contundente y paisajes kársticos a un paso de su casco urbano.

Caminar por Covarrubias es viajar en el tiempo. Pasear por sus calles empedradas y puertas antiguas da una sensación única.

El Arco del Archivo del Adelantamiento de Castilla es un edificio del siglo XVI hecho por Felipe II. Al atravesarlo, se entra en un laberinto de soportales, plazas cubiertas y fachadas hechas de piedra abajo y adobe arriba.

En la plaza principal está la Casa de Doña Sancha, una casa del siglo XV y un ejemplo claro de cómo se construía en aquella época.

Cerca de allí está el Torreón de Fernán González, conocido como La Emparedada. Es el símbolo defensivo del pueblo y la fortaleza más antigua de Castilla.

Fue construida en el siglo X con muros gruesos y estilo mozárabe. Protegía el valle del Arlanza de los musulmanes y hay una leyenda sobre una princesa que fue atrapada allí.

Junto al río está la Colegiata de San Cosme y San Damián, un templo gótico del siglo XV. En su parte principal están los restos de Fernán González y su esposa y también tiene un museo con una famosa obra de Gil de Siloé.

En el claustro de esa misma colegiata reposa el sepulcro gótico de Kristina Håkonsdatter, hija del rey Haakon IV de Noruega, protagonista de uno de los episodios más románticos y singulares de la localidad.

En 1257 viajó miles de kilómetros desde tierras escandinavas para contraer matrimonio con el infante Felipe de Castilla, hermano de Alfonso X el Sabio, en una alianza diplomática histórica.

Estatua dedicada a la princesa Kristina de Noruega Ricardo Ordóñez / ICAL

La joven princesa falleció en Sevilla apenas cuatro años después, con solo veintiocho años, y fue enterrada en Covarrubias, donde su esposo había sido abad.

Hoy, una estatua de bronce situada junto al torreón recuerda su figura mirando eternamente hacia el norte.

Esa huella nórdica tiene además una prolongación contemporánea a tan solo tres kilómetros del casco urbano, en el paraje del Valle de los Lobos.

Allí se levanta la Capilla de San Olav, una sorprendente ermita vanguardista de madera laminada y acero cortén inaugurada en 2011 que cumple la vieja promesa que el infante Felipe hizo a Kristina de construir un templo dedicado al patrón de Noruega.

Visitarla es una de las experiencias más singulares que ofrece el entorno, junto con el paseo fluvial por la ribera arbolada del Arlanza al caer la tarde, cuando el conjunto amurallado y el torreón iluminado regalan una de las mejores panorámicas del viaje.

Pero además, Covarrubias es parte del triángulo gastronómico del Arlanza.

El plato indiscutible de la villa es la olla podrida, un contundente guiso de alubias rojas de Ibeas estofadas a fuego lento con todos los sacramentos del cerdo (morcilla, chorizo, costilla, oreja y panceta) que se sirve tradicionalmente en sus mesones clásicos.

Olla podrida Junta de Castilla y León

Le sigue de cerca el lechazo de raza churra asado en horno de leña con agua y sal, tierno por dentro y crujiente por fuera.

Para abrir boca nunca faltan la morcilla de Burgos con cebolla horcal y el queso fresco artesanal de oveja, todo ello regado con los vinos tintos de la zona y rematado en verano con las famosas cerezas dulces de Covarrubias o los licores artesanales elaborados con ellas.

Visitar esta villa burgalesa en otoño permite contemplar los bosques de sabinas y robles que tiñen el valle de tonos ocres, pero también una estación ideal para degustar los platos de cuchara para disfrutar en todo su esplendor.