Saiz defiende un sistema de pensiones “garantizado” y advierte a PP y Vox: "Con ellas no se juega al Monopoly"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a la derecha de “esconder su agenda oculta de recortes”

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, advirtió hoy al PP y a Vox de que “con las pensiones no se juega al Monopoly”.

En un acto con pensionistas en Miranda de Ebro junto a las cabezas de lista del PSOE de Burgos al Congreso de los Diputados y al Senado, Esther Peña y Aitana Hernando, aseguró que las prestaciones están garantizadas.

La ministra aprovechó para responder al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quien hace días se preguntaba por qué se hablaba de pensiones en esta precampaña.

“Y la pregunta es: ¿pero cómo no vamos a hablar de las pensiones públicas de más de diez millones de personas en nuestro país, y aquí concretamente en Miranda, de en torno a diez mil pensionistas?”, ha subrayado.

Saiz ha insistido en que el sistema público de pensiones “es un sistema sostenible y está garantizada esa revalorización, pero con el Gobierno socialista, porque no quieren hablar de pensiones ni el Partido Popular ni Vox, ya que tienen una agenda oculta, con nombres y apellidos, que es privatizaciones y recortes”, ha aseverado.

Revalorización

En esa línea, ha recordado que el PP dilapidó 66.000 millones de euros cuando gobernó y que durante su mandato aprobó una reforma de pensiones “que las subía un 0,25 %, que es de facto congelarlas, y establecía un factor de sostenibilidad que pegaba un importante recorte a las pensiones futuras”, frente al PSOE, “que es el único que las ha revalorizado».

La ministra sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez “ha hecho la tarea” y por eso, “el 29 de noviembre nos estamos jugando el seguir demostrando que se puede gestionar la economía con rigor y con un compromiso de no dar ni un paso atrás en protección social”, ha recalcado.

En su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión con pensionistas le ha acompañado Aitana Hernando, quien también ha destacado que 98.000 pensionistas en la provincia de Burgos han visto revalorizadas sus pensiones una media de 600 euros adicionales al mes bajo los gobiernos del PSOE.

“Y esa es la diferencia entre para quiénes gobernamos: para cada uno de nosotros. El Partido Socialista gobierna para la gente y el Partido Popular y Vox, para que unos pocos acumulen dinero a costa de los derechos de la gente”, ha apostillado.