Dramático accidente en Burgos: arde un camión en la N-234 con el conductor en su interior y las llamas saltan al monte

Tarde crítica y despliegue de los servicios de emergencias en la provincia de Burgos. Un grave accidente de tráfico registrado a las 14:38 horas de este viernes en el punto kilométrico 467 de la carretera N-234, a la altura del término municipal de Cubillo del Campo, ha desatado todas las alarmas tras incendiarse un camión con su conductor atrapado en el interior del vehículo.

La virulencia de las llamas ha provocado además que el fuego se propagara rápidamente hacia los árboles situados en las inmediaciones de la calzada.

Ante la extrema gravedad del siniestro, la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha activado de inmediato un amplio dispositivo de rescate, extinción y asistencia sanitaria.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de Burgos para asegurar la zona y regular la circulación, dotaciones de los Bomberos de Burgos para sofocar el incendio y excarcelar al transportista, y efectivos de Medio Ambiente de la Junta para frenar el avance de las llamas sobre la vegetación colindante.

Asimismo, Emergencias Sanitarias - Sacyl ha movilizado de urgencia diversos recursos asistenciales, entre los que destaca el envío de un helicóptero medicalizado.