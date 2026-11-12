Mercadona estrena en Aranda de Duero su supermercado más avanzado: 5,8 millones de inversión y 52 trabajadores

Aranda de Duero estrenará el próximo lunes, 16 de noviembre, un nuevo modelo de supermercado.

Mercadona abrirá en la Carretera Burgos, número 11, su primera ‘Tienda 9’ de la provincia burgalesa. Un establecimiento de última generación que supondrá el cierre del supermercado que la compañía tiene actualmente en la calle Carrequemada, 38.

El nuevo espacio llega con una importante inversión detrás.

La cadena ha destinado 5,8 millones de euros a su construcción, en la que han participado 48 proveedores y se ha dado empleo a 200 personas.

El supermercado cuenta con 1.885 metros cuadrados de sala de ventas y una plantilla de 52 trabajadores.

La apertura supone también una renovación de la experiencia de compra.

El establecimiento dispone de más espacio para los productos frescos y apuesta por una distribución diferente, pensada para facilitar los recorridos de los clientes y agilizar las compras.

Una de las principales novedades está en la distribución interior. Mercadona deja atrás la organización tradicional por negocios para dar paso a un modelo basado en procesos.

El objetivo es que los clientes encuentren los productos de forma más intuitiva y puedan realizar sus compras con mayor comodidad.

Interior de un supermercado de Mercadona con más espacio para frescos. Cedida

El cambio también busca mejorar el trabajo diario de los empleados. La nueva organización reduce los desplazamientos durante la reposición de productos y facilita la coordinación de los equipos.

Un obrador

Otra de las grandes apuestas es el denominado Obrador Central.

Se trata de un espacio que reúne las distintas zonas de preparación de alimentos frescos que hasta ahora estaban distribuidas por la tienda.

En este punto se concentran tareas como el corte, la cocción y el envasado.

Esta centralización permite liberar espacio en las zonas de libre servicio y mejorar la gestión de los productos frescos.

Además, el nuevo sistema incorpora medidas de eficiencia energética. Según la compañía, permite reducir hasta un 10% el consumo de energía y hasta un 40% el de agua.

Más tecnología

La nueva tienda incorpora también dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para facilitar la gestión del supermercado.

Estos sistemas permiten agilizar los procesos, mejorar la toma de decisiones y favorecer la autonomía de los equipos.

Con esta apertura, Mercadona da un nuevo paso en la modernización de su red comercial