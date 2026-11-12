Detenido por amenazar de muerte a los vecinos con un machete: deambulaba por la calle y creó gran alarma social

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca, tras protagonizar un altercado de madrugada en una localidad del Valle de Mena (Burgos) por amenazar de muerte con un machete a varios vecinos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo 8 de noviembre, cuando la Central de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Burgos recibió múltiples llamadas de residentes alarmados por la presencia de un hombre en la calle que se mostraba muy alterado y en actitud agresiva.

Según los avisos de los vecinos, el hombre deambulaba por la vía pública gritando, llamando al portero automático de un portal y profiriendo amenazas de muerte contra unos vecinos, una situación que generó gran inseguridad y alarma social, como ha señalado la Guardia Civil.

El personal de la Central de Servicios de la Guardia Civil movilizó al lugar a una patrulla del Puesto de Espinosa de los Monteros.

Detención del hombre, presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca Guardia Civil

A su llegada al lugar, los guardias civiles comprobaron que el hombre daba vueltas sin sentido de un lado para otro, machete en mano, alterado, amenazante y en actitud agresiva.

No obstante, aparentemente, la mera presencia policial hizo que el hombre recapacitara, fuera bajando los brazos y finalmente arrojara el arma al suelo, debajo de un vehículo.

Los agentes aprovecharon ese momento para acercarse, dialogar con él y lograr que depusiera definitivamente su comportamiento.

Según informa la Guardia Civil, fue neutralizado con el mínimo empleo de la fuerza e intervenida el arma blanca que había esgrimido.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes, que ya han sido puestas a disposición de los Juzgados de Villarcayo.