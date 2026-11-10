Detienen en Aranda de Duero a un fugitivo reclamado por Interpol por delitos contra la libertad sexual en Honduras

Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Aranda de Duero han detenido, este 6 de noviembre, a un individuo de unos 45 años de edad y nacionalidad hondureña, en cumplimiento de una requisitoria internacional de búsqueda y detención para extradición emitida por las autoridades judiciales de su país de origen.

Los hechos por los que el arrestado deberá responder corresponden con una investigación relativa a presuntos delitos graves de carácter sexual, presuntamente cometidos por su persona de forma continuada entre 2010 y 2017.

Se trata de un tipo de requisitorias, de ámbito internacional, que se graban y difunden a través de Interpol, principal organización de colaboración policial entre países.

Fue a finales del mes de octubre cuando la Oficina Central Nacional- OCN Interpol España, competente de centralizar y gestionar las diferentes solicitudes de colaboración, comunicaba a la Policía Nacional la requisitoria que pesaba contra este individuo.

Las gestiones practicadas entre el grupo de localización de fugitivos a nivel central y efectivos de la Policía Nacional en Aranda de Duero han permitido en escasos días materializar su detención.

El Juzgado Central de Instrucción, competente de la Audiencia Nacional, ha ordenado su ingreso preventivo en prisión, a la espera de su efectiva entrega al país reclamante.