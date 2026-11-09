Presentación de la propuesta de Intur del Ayuntamiento de Burgos, este lunes Ayuntamiento de Burgos

Burgos apuesta por el Camino de Santiago, el enoturismo y la gastronomía en Intur 2026

Burgos participará un año más en la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), que se celebrará en Valladolid del 12 al 15 de noviembre.

La ciudad y la provincia acudirán de manera coordinada a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos) y la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), que compartirán un stand de 150 metros cuadrados para dar a conocer sus principales propuestas turísticas.

La proximidad del Año Santo Jacobeo 2027 marcará buena parte de la programación, con el Camino de Santiago como uno de sus principales protagonistas.

La oferta incluirá además actividades gastronómicas y enoturísticas, experiencias culturales, turismo industrial, rutas en moto y una nueva iniciativa destinada a impulsar el atractivo turístico de la provincia durante la Navidad.

Gastronomía, vino y Camino

La programación abierta al público comenzará el viernes 13 de noviembre con una jornada en la que la gastronomía de la capital y la tradición vitivinícola de la provincia compartirán protagonismo.

El chef Eduardo Luengo, de la Escuela de Hostelería María Madre, protagonizará 'Sabores en el Camino', una propuesta de ProBurgos en la que elaborará cuatro tapas inspiradas en distintas etapas de la ruta jacobea, acompañadas de cervezas artesanas de Virtus.

La actividad dará paso a la presentación de Mina Esperanza, una experiencia de turismo industrial que permite adentrarse en más de 200 metros de antiguas galerías mineras.

El vínculo entre gastronomía, historia y territorio continuará con “Tras las huellas del chacolí”, una iniciativa de la Mancomunidad Raíces de Castilla que recupera la historia de este vino en Frías, Oña y Poza de la Sal y pone en valor antiguas bodegas, lagares y otros elementos asociados a su producción.

Por su parte, ProBurgos presentará en el espacio de la Junta de Castilla y León 'Burgos en el Camino de Santiago'.

Se trata de una publicación con textos de Enrique del Rivero y diseño de José Luis Ubierna que recoge episodios y curiosidades de la ruta jacobea a su paso por la ciudad, desde los peregrinos ilustres y los antiguos hospitales hasta su influencia en el desarrollo urbano y su presencia en la literatura y el cine.

La obra estará disponible también para su descarga en www.visitaburgosciudad.es

La tarde mantendrá ese protagonismo compartido de la gastronomía y el vino.

Se presentará por primera vez en esta feria la guía del Club de Producto Gastronómico de Burgos Ciudad Creativa de la gastronomía, que reúne recursos y experiencias culinarias de la ciudad, mientras que la Ruta del Vino Arlanza dará a conocer 'Enoturismo sin prisas'.

Se trata de una propuesta que combina visitas a bodegas y experiencias gastronómicas con recorridos por enclaves históricos y naturales de localidades como Lerma, Covarrubias o Santo Domingo de Silos.

Entre las novedades de la jornada figurará también la presentación de 'Burgos Destino Navideño', una iniciativa de Sodebur desarrollada en colaboración con las asociaciones de desarrollo rural que contempla la iluminación de las ocho localidades burgalesas incluidas entre los Pueblos Más Bonitos de España.

Así como la elaboración de un inventario de belenes, mercados y tradiciones navideñas repartidos por el territorio. Además de la exposición de los principales atractivos turísticos de la provincia, se ofrecerá una degustación de dulces navideños monacales.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán disfrutar de 'Tras las huellas del peregrino', una experiencia de realidad virtual impulsada por ProBurgos y Sodebur, en colaboración con la Universidad de Burgos.

Esta permitirá contemplar una reconstrucción de la iglesia de San Gil en el siglo XIII, recrear la acogida de viajeros en un hospital medieval y visitar uno de los enclaves destacados del camino, el municipio de Castrojeriz. La actividad se mantendrá durante los tres días de apertura al público.

Patrimonio, cocina y tradición

El sábado 14 de noviembre, la programación volverá a combinar propuestas de la capital y la provincia, con el Camino de Santiago, la gastronomía y la cultura como principales referencias.

La mañana comenzará con una presentación turística de Belorado, una de las localidades destacadas del itinerario jacobeo burgalés, que incluirá una degustación de morcilla. A continuación, se realizará una nueva presentación de 'Burgos en el Camino de Santiago', esta vez en el stand conjunto.

La oferta gastronómica continuará con las degustaciones de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Burgos (Acorebu), a cargo de Fernando Llorente e Isaac Montoya. Seguidamente, la Ruta del Vino Ribera del Duero ofrecerá una cata de la mano de la bodega Tierra Aranda.

La tarde estará dedicada a las actividades culturales, con un taller de juegos medievales organizado por la Asociación La Tanguilla y una charla-concierto de música tradicional a cargo de Trovadores de Castilla.

El domingo 15 de noviembre, las propuestas culturales de la capital compartirán espacio con las experiencias turísticas de la provincia.

Se realizarán en el stand varias representaciones de 'Camino', una comedia de Bambalúa Teatro ambientada en la peregrinación medieval, que forma parte de la oferta de las rutas teatralizadas en la ciudad, con pases a lo largo de la mañana y de la tarde.

Durante la mañana tendrá lugar la presentación de '6 rutas para descubrir la provincia de Burgos en moto', un proyecto desarrollado por Sodebur junto al Motoclub Burgos Sport que propone seis itinerarios que combinan paisajes, localidades de interés y recursos culturales y gastronómicos.

A continuación, será el turno de la presentación turística 'Roa: el balcón del Duero', mientras que la Ruta del Vino Ribera del Duero volverá a estar presente con cata a cargo de la bodega Traslascuestas.

La oferta dirigida a las familias se completará con la reedición de Marcotopo, un juego de pistas para descubrir el recorrido urbano del Camino de Santiago por la ciudad que contará también con una versión descargable.

De forma previa a las tres jornadas de apertura al público, la participación burgalesa en Intur comenzará el jueves 12 de noviembre con Intur Negocios, la jornada profesional en la que ProBurgos mantendrá reuniones comerciales dirigidas a promocionar la capital como destino de congresos y eventos.