El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, durante su intervención de este sábado en el municipio burgalés de Miranda de Ebro Vox

Buxadé acusa al Gobierno de poner en riesgo la seguridad del tren: "Subirse a uno no es seguro y es por culpa de Puente"

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, acusó hoy al Gobierno de España de poner en riesgo la seguridad ferroviaria y exigió responsabilidades, "incluso penales", por los accidentes registrados en la red.

Durante su visita a Miranda de Ebro (Burgos), denunció que el comité de dirección de Adif blindó sus retribuciones extraordinarias después de un accidente ferroviario con víctimas mortales y aseguró que "la corrupción mata".

Buxadé, que estuvo acompañado por el presidente provincial de Vox, Iñaki Sicilia, y la candidata por Burgos a las Cortes Generales, Eugenia Landaluce, aprovechó su presencia en una ciudad con tradición ferroviaria para cargar contra la gestión del ya exministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente.

"Se han dedicado a robar y a saquear a los españoles, el dinero destinado al mantenimiento, a la seguridad de las infraestructuras ferroviarias", afirmó, antes de sostener que "ahora mismo subirse a un tren no es seguro y es por culpa de Óscar Puente".

En este sentido, criticó que el Gobierno pretenda dar por saldadas las responsabilidades políticas con la dimisión a la que hizo referencia durante su intervención.

"Las vidas de los muertos, las vidas de los heridos, las vidas de sus familiares exigen de nosotros que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para exigir sus responsabilidades, por supuesto, incluso penales", manifestó.

Asimismo, cuestionó que los responsables de Adif puedan percibir retribuciones extraordinarias tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda y defendió que esos recursos deberían permanecer "en los bolsillos de los españoles".

A su juicio, un futuro Gobierno tendrá que acometer las actuaciones que considera pendientes en materia de mantenimiento y seguridad de las infraestructuras.

Inmigración y elecciones

Durante su comparecencia, Buxadé también situó la inmigración irregular entre las principales preocupaciones de su formación y denunció la situación de Ceuta, donde aseguró que el Ejecutivo destinó 567 millones de euros a la atención de inmigrantes.

El eurodiputado reclamó medidas de repatriación y advirtió de que lo que sucede en la ciudad autónoma puede reproducirse en otros puntos del territorio nacional si no se adoptan decisiones.

"Es preciso que el Gobierno, el nuevo Gobierno que pueda salir de las próximas elecciones generales, tenga a Ceuta en su punto de mira para liberar Ceuta de la invasión y para garantizar la libertad y la seguridad de los ceutíes", señaló.

También criticó la situación de la vigilancia aduanera en el estrecho de Gibraltar, tras asegurar que los helicópteros destinados a estas labores no están operativos en un contexto de actividad del narcotráfico y del crimen organizado.

Por último, Buxadé llamó a la participación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y pidió a los ciudadanos que acudan a las urnas conscientes de que están en juego cuestiones como el empleo, la vivienda, la seguridad y la estabilidad familiar.

Además, en clave provincial, defendió la candidatura de Vox por Burgos y aseguró que sus representantes trasladarán las reivindicaciones de un territorio que, a su juicio, se encuentra perjudicado frente a otras provincias.

"Queremos libertad, queremos igualdad para todos los españoles y queremos que lugares como Miranda de Ebro vuelvan a ser un polo de riqueza e industrialización", concluyó.