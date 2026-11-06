La Guardia Civil pone a disposición judicial a un transportista que sextuplicó la tasa de alcoholemia Guardia Civil

Casi siete veces más alcohol del permitido y de lado a lado: pillado un camionero haciendo eses por la A-1 en Burgos

Un camionero de 59 años fue interceptado por la Guardia Civil cuando circulaba haciendo eses por la A-1, en la provincia de Burgos.

El conductor, que dio positivo en las pruebas de alcoholemia con una tasa que casi septuplicaba la máxima permitida para los profesionales del transporte.

Por este motivo ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron semanas atrás, después de que varios conductores alertaran a la Guardia Civil de la presencia de un camión que circulaba de un lado a otro de la carretera.

Su conducción obligaba al resto de usuarios a cambiar de trayectoria y reducir la velocidad para evitar una posible colisión.

Tras recibir los avisos, la Central Operativa de Tráfico (COTA) movilizó a una patrulla del Subsector de Tráfico de Burgos que se encontraba cerca de la zona.

Los agentes consiguieron interceptar el vehículo articulado en el kilómetro 209,300 de la A-1, a la altura de Villalmanzo.

Al acercarse al conductor, los guardias civiles comprobaron que presentaba claros signos de haber consumido alcohol.

Tenía dificultades para mantenerse en pie, desprendía un fuerte olor a alcohol y hablaba con dificultad.

Las pruebas de alcoholemia confirmaron las sospechas. El hombre arrojó unas tasas de 1,04 y 1,03 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, respectivamente.

Una cantidad que casi multiplica por siete el límite de 0,15 mg/l establecido para los conductores profesionales.

La investigación ha corrido a cargo del Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Aranda de Duero. Las diligencias ya han sido entregadas en el Tribunal de Instancia de Lerma, donde el conductor deberá responder por un presunto delito contra la seguridad vial.

Este tipo de delito puede acarrear penas de entre tres y seis meses de prisión, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días. Además, contempla la retirada del permiso de conducir durante un periodo de entre uno y cuatro años.