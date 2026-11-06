El vicepresidente de Aguas de Burgos, Carlos Niños, recoge el premio de la A3E. Ayto Burgos

Aguas de Burgos consigue un premio nacional por sus resultados en eficiencia energética y sostenibilidad

La entidad Aguas de Burgos, dependiente del Ayuntamiento, ha sido distinguida en la XIII edición de los Premios de Eficiencia Energética y Sostenibilidad de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E).

El galardón reconoce su compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad y ha sido recogido por el vicepresidente de la sociedad municipal, Carlos Niño, en una gala que se celebró este pasado jueves en Santiago de Compostela (Galicia).

La empresa municipal burgalesa ha sido reconocida en la Categoría A, Compromiso con la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad, gracias a su proyecto 'Del agua a la energía: hacia un ciclo urbano del agua más eficiente, sostenible y resiliente'.

En esta categoría, por otro lado, optaban otras candidaturas como PreZero Iberia y Grupo Veraleza, que han sido finalistas de unos premios que reconocen las iniciativas empresariales e institucionales que contribuyen a la reducción del consumo energético y a la mejora del desempeño ambiental con resultados tangibles.

El jurado ha destacado la estrategia global de Aguas de Burgos, que ha colocado la eficiencia energética y la sostenibilidad entre los ejes fundamentales de su gestión a través de inversiones en generación de energía renovable, aprovechamiento de recursos energéticos y optimización de los procesos del ciclo integral del agua.

Más de 2M € en inversiones

El proyecto que ha presentado Aguas de Burgos contempla una inversión de más de 2 millones de euros en actuaciones de eficiencia y generación energética, que contemplan instalaciones fotovoltaicas en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Arlanzón y en la Depuradora de Aguas Residuales de Villalonquéjar.

También incluye la incorporación de turbinas para aprovechar el potencial hidráulico y estudios concretos para optimizar los consumos.

Entre los resultados más destacados de la ETAP de Arlanzón está la instalación de placas fotovoltaicas, con una potencia de 460,53 kWp, y un sistema de almacenamiento de 215 kWh, lo que ha permitido rebajar un 31,2% el consumo de electricidad procedente de la red.

La mejora es sobre todo significativa si se tiene en cuenta que, durante el periodo analizado, el volumen de agua tratada incrementó de 26,7 a 28,3 millones de metros cúbicos, por lo que el ahorro por cada metro cúbico tratado llega al 35,2%.

La estrategia también ha permitido avanzar de forma importante en la autosuficiencia energética de la EDAR de Villalonquéjar. Allí, el aprovechamiento del biogás generado durante el tratamiento de los lodos produjo cerca de 8,93 millones de kWh en 2025, equivalentes al 78% de la energía consumida por la instalación.

A esta aportación se suma la generación de energía solar de más de 2.200 paneles fotovoltaicos, que producen aproximadamente 1,5 millones de kWh anuales. La combinación de ambas fuentes permite alcanzar alrededor de un 90% de autosuficiencia energética.

A estas actuaciones se incorporará la instalación de cuatro turbinas en la ETAP para recuperar y transformar en electricidad la energía hidráulica asociada al desnivel entre el embalse de Úzquiza y la planta de tratamiento.

Su producción estimada asciende a 1.077.120 kWh anuales y permitirá alcanzar una autosuficiencia energética equivalente al 160% de las necesidades de esta instalación.

La eficiencia energética se extiende también a la gestión de las redes de abastecimiento. Las campañas de detección de fugas han permitido localizar más de 240 incidencias y reducir en 70 litros por segundo el caudal mínimo nocturno, disminuyendo así el volumen de agua que es necesario captar, tratar y transportar y, por tanto, la energía asociada a estos procesos.

El proyecto contempla, además, estudios de optimización de los consumos en instalaciones, depósitos, pozos de captación y bombeos, así como la incorporación progresiva de vehículos menos contaminantes a la flota de la sociedad municipal.

Los Premios A3E celebran este año su decimotercera edición y constituyen una referencia nacional en el reconocimiento de iniciativas que impulsan la transición hacia un modelo energético más eficiente y descarbonizado.

La convocatoria ha reunido más de 50 candidaturas, evaluadas por un jurado externo de expertos atendiendo, entre otros criterios, al impacto energético, el grado de innovación, la capacidad de replicación y la contribución al conjunto del sector.

La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, creada en 2009, representa actualmente a 191 empresas de toda España y trabaja para promover la implantación de soluciones, tecnologías y estrategias de ahorro y eficiencia energética en empresas, instituciones y en la sociedad en general.