El PP denuncia a la ministra de Vivienda por “vulnerar” la Ley Electoral en Burgos

El Partido Popular ha informado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que “ultima la denuncia que presentará ante la Junta Electoral” tras el acto de presentación de las candidaturas con las que concurrirá a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

En el mismo participó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la ministra “ha hecho un repaso económico de presuntos logros del Gobierno en materia de vivienda en la provincia de Burgos”, señalan los populares en el escrito.

En el mismo acto, según denuncian, “ha anunciado un proyecto de ejecución de pisos para estudiantes frente a la parcela en que se ejecutarían”.

Han recordado que, en este sentido, el artículo 50 de la LOREG es claro por el que prohíbe a los poderes públicos desarrollar actos que “contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos”.

Recuerdan que se “prohíbe taxativamente el desarrollo de actos en relación con obras o servicios o proyectos de estos”. Añaden que “ambos incumplimientos se han producido de modo flagrante en el acto organizado hoy por los socialistas”.

Los populares señalan que “resulta vergonzoso” que en Burgos y su provincia “hayamos sufrido el ninguneo del Gobierno de Sánchez en materia de infraestructuras y vivienda” y “justo ahora que estamos en precampaña electoral, el PSOE informe de falsos logros y lance anuncios cuando nada han hecho en esta materia durante ocho años”.

Añaden que “resulta aún más vergonzante” que la ministra pida una campaña “limpia” cuando “lo primero que está haciendo es un verdadero juego sucio incumpliendo la Ley Electoral”.

“Es público y notorio que los socialistas están acostumbrados a estar por encima de la ley, pero no por ello el Partido Popular dejará de estar enfrente defendiendo la legalidad. El 29 de noviembre también Burgos y España se juegan la dignidad de la que este Gobierno adolece por completo”, finalizan los populares.