Aguas de Burgos abre a la ciudadanía su portal de biodiversidad para conocer y proteger los ríos de la ciudad

Aguas de Burgos pone a disposición de la ciudadanía su Portal de Biodiversidad.

Una herramienta digital de ciencia ciudadana que permite descubrir, identificar y registrar especies de flora y fauna presentes en los ríos Arlanzón, Vena y Ubierna y contribuir, a través de las observaciones realizadas por la ciudadanía, a mejorar el conocimiento sobre la biodiversidad de estos ecosistemas fluviales y a su seguimiento.

El portal forma parte del Observatorio de Biodiversidad de Aguas de Burgos, desarrollado en colaboración con la Universidad de Burgos para conocer la biodiversidad de los ecosistemas fluviales y analizar su evolución en relación con las mejoras realizadas en el saneamiento y en la gestión del ciclo urbano del agua.

El Portal de Biodiversidad está integrado en Observation.org, una plataforma europea con alcance internacional de datos de biodiversidad y ciencia ciudadana que permite reunir en un mismo espacio las contribuciones realizadas por los diferentes usuarios. La plataforma permite contribuir al conocimiento de la biodiversidad de manera sencilla: se fotografía una planta o animal, usando la aplicación Obsidentify como apoyo para identificar la especie y se sube la observación al Portal.

La apertura del Portal de Biodiversidad a la ciudadanía constituye un paso importante para acercar el Observatorio a la sociedad e implicar a cualquier persona interesada en el conocimiento, estudio y seguimiento de los ríos de Burgos, contribuyendo así a su conservación.

De esta manera, las fotografías y registros realizados durante un paseo por los entornos fluviales pueden convertirse en datos de utilidad científica que contribuyan a ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad de los ríos de Burgos.

La información recopilada permitirá hacer un seguimiento de las especies presentes y analizar el efecto de las mejoras en el saneamiento y gestión del ciclo del agua en la salud de estos ecosistemas fluviales.

El potencial de esta colaboración ciudadana quedó reflejado recientemente en el Biomaratón o Bioblitz ‘Otoño Vivo’, organizado por Aguas de Burgos en colaboración con la Universidad de Burgos y Fundación Oxígeno en el Humedal de Fuentes Blancas, junto al río Arlanzón.

La actividad reunió a 40 participantes, entre adultos y niños, que durante dos horas recorrieron el entorno observando, fotografiando e identificando diferentes especies de flora y fauna.

Los participantes estuvieron acompañados por expertos en biodiversidad fluvial de Fundación Oxígeno, que guiaron la actividad y ayudaron a conocer las especies presentes en el entorno.

La jornada permitió incorporar más de 300 nuevas observaciones correspondientes a 107 especies al Portal de Biodiversidad, un ejemplo de cómo la participación ciudadana puede contribuir a incrementar la información disponible sobre los ecosistemas fluviales de Burgos.

El Portal de Biodiversidad puede consultarse en la web de Aguas de Burgos, www.aguasdeburgos.es, dentro del apartado de Sostenibilidad, donde se ofrece información para aprender a utilizar la herramienta y comenzar a registrar observaciones.

Aguas de Burgos continuará organizando actividades de ciencia ciudadana, divulgación y sensibilización ambiental, entre ellas nuevas jornadas Bioblitz, en las riberas de los ríos a estudio.

Asimismo, con el Portal de Biodiversidad y las actividades asociadas al Observatorio, la Sociedad Municipal Aguas de Burgos refuerza la colaboración entre la gestión del agua, la investigación científica, la conservación ambiental y la ciudadanía, haciendo partícipe a la población del conocimiento y seguimiento de los ecosistemas fluviales de Burgos.

El Observatorio se enmarca en el proyecto +WeBur, beneficiario de la tercera convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.