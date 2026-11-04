Cuatro detenidos en Briviesca por un intento de secuestro: avisó un guardia civil retirado y se baraja un ajuste de cuentas

Tensión máxima y un rápido despliegue policial en la provincia de Burgos. La Guardia Civil ha detenido este miércoles en la localidad de Monasterio de Rodilla a cuatro personas —tres hombres y una mujer— como presuntas autoras del traslado por la fuerza y a golpes de un varón en Briviesca.

La investigación abierta por el Instituto Armado apunta como hipótesis principal a un 'ajuste de cuentas' entre conocidos, descartando por el momento la vía del secuestro formal.

Los hechos se desencadenaron en torno a la una del mediodía en pleno casco urbano de Briviesca.

La escena fue presenciada por un agente retirado de la Guardia Civil, quien observó cómo tres individuos se apeaban de un vehículo para agarrar a un peatón e introducirlo violentamente a golpes en el habitáculo antes de darse a la fuga a toda velocidad.

Gracias a la rápida reacción del veterano, que memorizó de inmediato las características del coche, la Central de Servicios del Instituto Armado activó una alerta de búsqueda por toda la comarca.

La víctima, al hospital

El dispositivo dio sus frutos minutos después en el término de Monasterio de Rodilla, donde una patrulla del Subsector de Tráfico logró interceptar el turismo sospechoso. En el interior viajaban cinco personas: la víctima y los cuatro sospechosos.

La persona agredida e introducida contra su voluntad presentaba heridas de diversa consideración, por lo que tuvo que ser evacuada en ambulancia al Hospital Universitario de Burgos, donde permanece ingresada.

Tras tomar declaración preliminar e inspeccionar la escena, los agentes procedieron a la inmediata detención de los cuatro acompañantes.

Fuentes de la investigación confirman que víctima y agresores se conocían previamente y que el ataque responde, con casi total probabilidad, a una vendetta o ajuste de cuentas pendiente entre los implicados.