Accidente grave en Aranda de Duero: dos turismos chocan de frente en el kilómetro 158 de una carretera nacional

Susto de gravedad en las carreteras burgalesas en pleno ecuador de la jornada. El kilómetro 158 de la N-I, en el término municipal de Aranda de Duero, ha sido escenario a primera hora de esta tarde de una brutal colisión frontal entre dos turismos, saldándose finalmente con cuatro personas heridas que han tenido que ser atendidas de urgencia por los servicios sanitarios desplazados a la zona.

La alerta saltó a las 14:43 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León comenzó a recibir llamadas informando del impacto entre ambos turismos.

Los testigos alertaron de la gravedad de la colisión y solicitaron asistencia urgente para al menos dos personas, advirtiendo además de que una de ellas permanecía atrapada en el interior del habitáculo deformado de uno de los vehículos.

Amplio despliegue

Hasta el lugar del siniestro se movilizaron de inmediato patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos de los parques de Bomberos de Burgos y de Aranda de Duero para proceder a las tareas de evacuación, así como recursos de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

A su llegada al punto kilométrico, las patrullas de la Benemérita confirmaron que el balance de afectados ascendía finalmente a cuatro personas heridas, quienes están siendo asistidas 'in situ' por el personal médico antes de valorar su posterior traslado hospitalario.