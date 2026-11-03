Ocho personas trasladadas al hospital, cuatro de ellas menores, tras un incendio en una vivienda de Burgos

Ocho personas, cuatro de ellas menores, han resultado afectadas por un incendio esta madrugada en una vivienda en Burgos.

El 112 recibió una llamada a la 1:52 horas en la que se alerta de que salía mucho humo de una vivienda de la carretera Poza de Burgos.

Tras tener conocimiento del incendio, el Servicio de Emergencias da aviso a la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y Bomberos de Burgos.

A su llegada, se solicita también la intervención de Sacyl, que envía una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió a las ocho personas, que fueron trasladados al Complejo Asistencial de Burgos.