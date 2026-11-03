El Ayuntamiento de Burgos y Cáritas impulsan una unidad para atender a las personas sin hogar más vulnerables

El Ayuntamiento de Burgos y Cáritas han puesto en marcha el Servicio de la Unidad de Mínima Exigencia (UME), un recurso de atención nocturna dirigido a personas sin hogar que se encuentran en situación de calle cronificada y presentan un mayor grado de vulnerabilidad.

El dispositivo, concebido como soporte nocturno durante los meses de invierno, estará operativo desde hoy y hasta el 30 de abril de 2027.

El servicio dispone de ocho plazas y permanecerá abierto todos los días de la semana, desde las nueve de la noche hasta las ocho de la mañana. Está ubicado en la calle San Francisco, número 8, con entrada por el parque del Doctor Vara.

La Unidad de Mínima Exigencia ofrece un espacio de acogida y escucha, estancia nocturna, higiene personal y cobertura de necesidades básicas.

A estas prestaciones se suman actuaciones de educación social y para la salud, información, orientación y asesoramiento, así como el inicio y acompañamiento de procesos dirigidos a mejorar la situación de las personas atendidas.

El recurso cuenta con un equipo profesional integrado por dos monitores que desarrollan su labor durante el horario nocturno, de lunes a domingo, y un educador social que presta atención de lunes a viernes, de 10 a 12:30 horas. También dispone del acompañamiento de voluntariado.

Atención integral

La atención está destinada principalmente a personas que llevan tiempo viviendo en la calle, tanto en Burgos capital como en la provincia -en este último caso, previa coordinación-, y que no son perceptores del proyecto de albergue-hogar San Francisco.

Se trata de perfiles que ya son conocidos por alguno de los recursos y servicios que participan en los circuitos de derivación.

El acceso a la Unidad se realiza mediante coordinación y derivación desde los Centros de Acción Social (CEAS), el Servicio de Urgencias Sociales (SUS), los servicios sociales de Urgencias del HUBU-Sacyl, el programa Café-Calor y el Servicio de Acogida para Personas Sin Hogar de Cáritas, entre otros recursos y entidades.

En todos los casos se establecen los protocolos de coordinación correspondientes para garantizar una atención adecuada a cada situación.

El servicio se presta en la calle San Francisco, número 8, con acceso por el parque del Doctor Vara, y cuenta con el teléfono de contacto 947 256 219.

Con la puesta en funcionamiento de este dispositivo, el Ayuntamiento de Burgos y Cáritas refuerzan la atención a las personas que viven en la calle y que se encuentran en circunstancias de especial vulnerabilidad.

Ello ofreciendo un recurso específico de protección durante los meses más fríos y facilitando el acompañamiento social desde una perspectiva de atención integral.