Noche de vandalismo en Burgos: queman tres contenedores de basura en vísperas de Halloween

Madrugada de carreras para los bomberos y la Policía Local de Burgos en la primera noche del Puente de Todos los Santos, y vísperas de Halloween.

Varios sucesos incívicos han vuelto a poner en jaque a la ciudad con la quema de varios contenedores de basura en un intervalo de poco más de una hora, obligando a intervenir rápidamente a los servicios de Bomberos de Burgos y la Policía Local.

El primer aviso saltó a las 23:30 horas en el Pasaje Isaac Albéniz, donde las llamas calcinaron el primer depósito.

Sin tiempo casi para recoger el material, a las 00:26 horas volvía a sonar la alarma en Duque de Frías y, apenas media hora más tarde, a las 01:03, se registraba el tercer fuego en la calle Hermanas Mirabal.

Por suerte, la rapidez con la que acudieron las patrullas y las dotaciones de bomberos evitó que los sucesos fueran más graves.

Todo ha quedado en el destrozo del mobiliario urbano, sin ningún herido que lamentar, no han trascendido por el momento detenciones ni los motivos que pudieron originar estos actos de vandalismo urbano.