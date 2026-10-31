Grave accidente en Sargentes de la Lora: rescate en helicóptero para evacuar a un motorista herido grave

Alarma este sábado por la tarde en las carreteras de la provincia de Burgos. Un motorista de unos 50 años de edad ha resultado herido de extrema gravedad tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en el término municipal de Sargentes de la Lora, lo que ha precisado la rápida movilización de los servicios de urgencia y el despliegue de un helicóptero sanitario.

El suceso ha tenido lugar a las 16:01 horas a la altura del kilómetro 15 de la carretera provincial BU-V-6222.

Según la primera llamada de alerta recibida en el Centro de Emergencias, el conductor perdió el control del vehículo de dos ruedas por causas que aún se investigan y sufrió una fuerte caída sobre la calzada, quedando tendido e inconsciente tras el impacto.

Despliegue de urgencia

Hasta el lugar del accidente se desplazaron de inmediato patrullas de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación en el tramo afectado y coordinar las diligencias del atestado.

Por su parte, Emergencias Sanitarias - Sacyl envió una unidad de asistencia que contó con el refuerzo clave de un helicóptero médico debido al preocupante estado de la víctima.

El equipo facultativo atendió in situ al motorista para lograr su estabilización antes de proceder a su evacuación de urgencia hacia un centro hospitalario de referencia.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima ni sobre la evolución de su pronóstico.