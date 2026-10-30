El pueblo más bonito de España con el mejor lechazo, castillo del siglo XII y puente medieval: es de los preferidos de los viajeros

Frías, en Burgos, vuelve a situarse entre los pueblos más valorados de España.

La localidad burgalesa ha conseguido el sexto puesto en la clasificación de 2026 de Los Pueblos Más Bonitos de España, una lista elaborada a partir de las valoraciones de los viajeros que visitan los municipios de la red.

El reconocimiento procede de la propia asociación, que concede el sello y evalúa a las localidades que forman parte de ella.

Por tanto, no se trata de una clasificación elaborada por un buscador o un algoritmo, sino de una elección basada en las opiniones de los visitantes.

La comunidad de viajeros que participa en estas valoraciones sigue creciendo.

Más de 10.000 personas tienen instalada la aplicación oficial en sus teléfonos móviles y más de 7.000 disponen de una cuenta en la aplicación o en la web.

En la clasificación de 2026, Albarracín, en Teruel, ocupa el primer puesto, seguido de La Alberca, en Salamanca, y Alquézar, en Huesca. Frías se mantiene entre los destinos favoritos de quienes buscan pueblos con patrimonio histórico, calles con encanto y buena gastronomía.

Pero vamos a conocer un poco más de las razones para alzarse con ese sexto puesto.

Una ciudad medieval

Frías se encuentra en la comarca de Las Merindades, al norte de la provincia de Burgos, en Castilla y León.

Con alrededor de 270 habitantes, conserva el título de ciudad que recibió en 1435 por concesión del rey Juan II de Castilla.

La localidad está situada a unos 580 metros de altitud, junto al río Ebro y dentro del entorno del Parque Natural de los Montes Obarenes-San Zadornil. Su ubicación sobre un peñasco, con el pico Humión al fondo, permite reconocer su silueta desde distintos puntos del valle.

Uno de los principales atractivos de Frías es su conjunto histórico. Las casas de piedra y madera se adaptan a la pendiente y aprovechan el espacio disponible en La Muela, el cerro sobre el que se asienta buena parte del casco urbano.

Muchas de estas viviendas parecen suspendidas sobre la roca. Son las conocidas casas colgadas, uno de los elementos más fotografiados de la localidad y una de las razones por las que Frías se ha convertido en un destino habitual para las escapadas rurales.

Pasear por sus calles permite descubrir antiguos accesos, restos de muralla y construcciones que muestran la importancia defensiva y comercial que tuvo la ciudad durante la Edad Media.

El castillo de los Velasco es uno de los monumentos más representativos de Frías. Su origen se remonta a las primeras fortificaciones medievales y su posición sobre la roca permitía controlar el valle de Tobalina y las comunicaciones de la zona.

La fortaleza conserva elementos defensivos y una torre del homenaje que destaca sobre el conjunto urbano. Su ubicación ofrece, además, vistas del casco histórico, del entorno natural y del río Ebro.

La historia de Frías está ligada a su posición estratégica. En 1202, el rey Alfonso VIII concedió fueros a la localidad para favorecer su desarrollo. Más tarde, en 1435, Juan II le otorgó el título de ciudad.

Ese mismo siglo estuvo marcado por los conflictos con Pedro Fernández de Velasco, a quien el monarca entregó Frías a cambio de Peñafiel.

La oposición de los vecinos a la pérdida de sus privilegios forma parte de la historia local y está vinculada al origen de la Fiesta del Capitán, que se celebra cada año en junio.

Junto al castillo se encuentra la iglesia de San Vicente Mártir, otro de los edificios destacados del conjunto histórico. El templo conserva elementos de distintas épocas y cuenta con espacios de interés artístico, como la capilla de la Visitación.

El puente medieval

Otro de los lugares imprescindibles de Frías es su puente medieval. Situado a los pies de la ciudad, cruza el río Ebro y constituye uno de los ejemplos más conocidos de la arquitectura histórica de la zona.

El puente tiene posibles antecedentes romanos, aunque su configuración actual es fruto de diferentes reconstrucciones realizadas durante la Edad Media. Durante siglos fue un paso importante para las comunicaciones y el comercio.

Su torre defensiva central es uno de sus elementos más característicos. La construcción permitía controlar el tránsito y reforzaba la función estratégica de este paso sobre el río.

La visita al puente completa el recorrido por el casco histórico y permite contemplar la ciudad desde otra perspectiva.

Desde esta zona se aprecia la posición de Frías sobre la roca y la relación entre sus construcciones y el paisaje del valle.

Además del castillo, la iglesia y el puente, el municipio conserva otros elementos patrimoniales, como la iglesia de San Vitores, antiguos conventos, ermitas y restos de construcciones religiosas.

Entre ellos figuran los espacios vinculados a San Francisco, Nuestra Señora de Vadillo y la ermita del Cristo de los Remedios.

Gastronomía tradicional

La visita a Frías también permite descubrir la gastronomía tradicional de Burgos. Entre los platos más conocidos de la provincia destaca el lechazo asado, una de las especialidades habituales en los restaurantes de cocina castellana.

Preparado tradicionalmente en horno de leña, el lechazo es uno de los productos más reconocidos de la gastronomía regional. Su presencia en las cartas de los establecimientos convierte la comida en una parte importante de cualquier escapada por la zona.

Otro de los productos imprescindibles es la morcilla de Burgos, elaborada con arroz y condimentada con ingredientes como pimentón y comino. Se puede encontrar en numerosas preparaciones de la cocina local y provincial.

La oferta gastronómica se completa con quesos artesanos, setas de temporada, truchas y guisos de legumbres. Son platos ligados a los productos del entorno y a una cocina tradicional que mantiene su presencia en los establecimientos de la comarca.

Para acompañar la comida, los vinos de Castilla y León ofrecen distintas opciones, entre ellas los amparados por las denominaciones de origen Ribera del Duero y Arlanza.

En los postres, las recetas tradicionales como las natillas, el arroz con leche o las tartas caseras completan la oferta.

Qué ver

Frías es una opción para quienes buscan una excursión de un día o una escapada de fin de semana por el norte de Burgos.

Su tamaño permite recorrer a pie buena parte del casco histórico y visitar sus principales monumentos sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

Entre los lugares que conviene incluir en el recorrido destacan el castillo de los Velasco, las casas colgadas, la iglesia de San Vicente Mártir y el puente medieval sobre el Ebro.

También merece la pena dedicar tiempo a sus calles y plazas, donde se conservan ejemplos de la arquitectura tradicional y distintos rincones desde los que observar el paisaje de Las Merindades.

El entorno natural de los Montes Obarenes añade otras posibilidades para quienes quieran completar la visita con paseos y rutas por la zona.

Su sexto puesto en la clasificación oficial de Los Pueblos Más Bonitos de España de 2026 confirma el interés que despierta esta pequeña ciudad burgalesa entre quienes recorren el país.