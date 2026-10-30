Daniel Cabañas, el maquinista en prácticas fallecido en el accidente de Urda, era sobrino de dos religiosos de Burgos

El dolor de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) ha cruzado el Atlántico y ha llegado hasta el corazón de la Amazonía ecuatoriana.

Daniel Cabañas Cob, el maquinista en prácticas de Renfe de 31 años que viajaba en la cabina del AVE junto a Antonio Acedo y falleció en el accidente del pasado miércoles 28 de octubre, era sobrino de dos religiosos burgaleses nacidos en La Horra: monseñor Rafael Cob García, obispo vicario apostólico de Puyo (Ecuador), y Gabriel Cob, párroco de la Sagrada Familia de Burgos.

Nacidos en la localidad ribereña de La Horra, los dos hermanos religiosos mantienen un fuerte vínculo con su tierra y con la familia. Rafael Cob García, de 75 años, fue nombrado obispo por Juan Pablo II en 1998 y consagrado por el propio Papa en enero de 1999.

Desde entonces ejerce como vicario apostólico de Puyo, una de las misiones más extensas y desafiantes de la Iglesia en la selva amazónica ecuatoriana, donde ha dedicado más de tres décadas a los pueblos indígenas y a la evangelización.

Gabriel Cob, por su parte, tomó posesión como párroco de la Sagrada Familia de Burgos el pasado 27 de septiembre, tras varios años al frente de la parroquia de San Juan Evangelista de Gamonal.

Condolencias del Vicariato

La noticia de la muerte de su sobrino ha provocado una inmediata reacción de cercanía y oración desde Ecuador. El Vicariato Apostólico de Puyo difundió en sus redes sociales una sentida nota de condolencia.

"Hoy nos unimos en oración. Lamentamos el fallecimiento de Daniel Cabañas Cob, sobrino de nuestro querido Monseñor Rafael Cob. Desde el Vicariato Apostólico de Puyo enviamos un abrazo fraterno y solidario a Monseñor y a sus familiares", apuntó.

Y añadió: "Que Dios les dé fortaleza y que Daniel descanse en la paz del Señor. 'Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá'".

El mensaje, publicado en las redes sociales del Vicariato, acompaña el dolor de monseñor Rafael Cob y de toda la familia en este momento de duelo.

Daniel Cabañas Cob, vecino de Leganés, cuenta con una trayectoria ligada al ferrocarril, primero en mantenimiento y después como maquinista.

El joven se encontraba en proceso de habilitación para conducir en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía cuando el AVE en el que viajaba colisionó por alcance contra un tren de Iryo que permanecía detenido en la vía a la altura de Urda, tras un fallo del sistema de seguridad LZB.

El siniestro ha dejado hasta el momento 69 víctimas mortales y decenas de heridos. Desde La Horra, Burgos y la Amazonía, la familia Cob y las comunidades que acompañan a estos dos religiosos se unen en la oración por el eterno descanso de Daniel y por el consuelo de todos los afectados por la tragedia.