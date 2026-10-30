Imagen de los trabajos inacabados en la vivienda del matrimonio en el distrito Sur de Burgos. Policía Nacional

Detenidos dos fontaneros por coaccionar a un matrimonio de Burgos: "Ahora tienes que pagar 1.173 euros, ¿te queda claro?"

Dos presuntos fontaneros, de 29 y 35 años, han sido detenidos por la Policía Nacional en Burgos como investigados por supuestas coacciones y estafa a un matrimonio que había contratado sus servicios para una reparación en su domicilio.

Los hechos ocurrieron a mediados del pasado mes de septiembre en el distrito sur de Burgos, cuando las víctimas buscaron por internet un servicio de fontanería a domicilio para reparar unas tuberías de desagüe en la cocina de su vivienda.

Fue entonces cuando contactaron con un servicio de este sector, anunciado públicamente en internet y otras plataformas de anuncios de servicios.

Un hombre les atendió y les comunicó que acudiría a su casa para poder ofrecerles un presupuesto de reparación justificado y se presentó en la vivienda el viernes 18 de septiembre por la tarde, junto a un ayudante.

Tras revisar y valorar la reparación, propuso al matrimonio un precio de 500 euros, que fue aceptado verbalmente por las víctimas.

Una vez comenzaron los trabajos contratados en ese mismo momento, tras varias interrupciones y ausencias del domicilio, y sin haberlos acabado, a las 21.00 horas comunicaron que se iban porque "era ya muy tarde".

En ese momento, una de las víctimas le preguntó que cuándo pretendían regresar y finalizar la reparación, pero uno de los trabajadores se encaró con el marido y, sin justificación aparente y con tono violento, comenzó a amenazarle.

"No lo has entendido, hasta que nos pagues no nos vamos de esta puta casa, y ya no son 500 euros, ahora nos tienes que pagar 1.173 euros, te queda claro o te lo tengo que explicar de otra manera", espetó, según el comunicado policial recibido por este periódico.

Ante un evidente clima de intimidación, sufrido en su propia vivienda, las víctimas decidieron abonar la última cantidad exigida, abandonando acto seguido los dos presuntos fontaneros la casa.

Ni durante el fin de semana siguiente ni a posteriori, a pesar de los intentos de contacto de los perjudicados, estos no volvieron a obtener respuesta ni razón a lo ocurrido.

Las gestiones de los investigadores han permitido, finalmente, identificar plenamente a los presuntos autores, procediendo a su localización y detención.

Según las fuentes policiales, son dos sujetos que ya están implicados en episodios muy similares y que, ante compromisos de trabajos en el ámbito de la fontanería, han sido detenidos por su supuesta implicación en estafas varias, por importes superiores de varios miles de euros.