Una colisión múltiple entre un camión y varios turismos deja dos heridos en la provincia de Burgos

Una colisión múltiple, en la que se han visto implicados un camión y tres o cuatro turismos, ha dejado dos heridos en la provincia de Burgos, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 09:41 horas en el punto kilométrico 152 de la AS-231, en Las Quintanillas (Burgos) y sentido León.

Las mismas fuentes indican que hay un varón y una mujer de unos 80 años heridos, en principio leves, que no pueden salir de uno de los vehículos porque están las puertas bloqueadas.

Se ha dado aviso a Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Sacyl que indica que los heridos han sido trasladados en ambulancia soporte vital básico al hospital.