Imagen de la administración de loterías de Burgos que ha dado el premio en La Bonoloto. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de La Bonoloto deja una lluvia de billetes en una ciudad de Castilla y León y su bote asciende a los 600.000 €

El sorteo de La Bonoloto no ha registrado acertantes de Primera Categoría (6 aciertos) en la noche de este martes, 27 de octubre.

Con ello, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto, un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De segunda categoría (5 aciertos y el complementario) existen un total de cinco boletos acertantes. Los agraciados se van a llevar 24.906,70 euros, como ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Uno de esos boletos ha sido sellado en Burgos, en concreto en la administración que se ubica en Condesa Mencía, 143.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 22-13-17-24-06-44. El complementario ha sido el 3 y el reintegro el 0.