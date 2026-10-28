Rescatado el cuerpo de un cazador de unos 70 años en una zona montañosa de Pancorbo
El hombre se encontraba inconsciente y los servicios de emergencia practicaban maniobras de reanimación cuando recibieron el aviso.
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Los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, con base en La Rioja, recuperaron este martes el cuerpo sin vida de un cazador de unos 70 años en el entorno montañoso de Pancorbo (Burgos), después de que sufriera una indisposición.
El Servicio de Emergencias recibió un aviso en el que se solicitaba asistencia sanitaria para el hombre, que se encontraba inconsciente y al que estaban practicando maniobras de reanimación cardiorrespiratoria.
La intervención se desarrolló en una zona de difícil acceso, cuyas características orográficas obligaron a movilizar medios aéreos y personal especializado para llegar hasta el lugar.
Los agentes del Greim y el helicóptero de la Guardia Civil prestaron apoyo a los servicios de emergencia y a la autoridad judicial para recuperar el cuerpo de la víctima.
La complejidad del terreno hizo necesaria la coordinación entre los distintos organismos intervinientes para llevar a cabo la operación con seguridad.