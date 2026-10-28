Burgos regala 25 euros para comprar libros a casi 1.800 escolares: quiénes pueden beneficiarse y hasta cuándo

El Ayuntamiento de Burgos ha decidido echar un capote a las librerías de barrio y, de paso, meter el gusanillo de la lectura a los más pequeños. Para lograrlo, la Concejalía de Educación pone desde este miércoles en la calle 1.787 bonos de 25 euros dirigidos a todos los niños y niñas que cursan 4º de Primaria en los colegios de la ciudad.

Detrás de este proyecto —fruto del acuerdo entre la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo y la Asociación Provincial de Libreros de Burgos— hay una inversión pública de 46.000 euros.

La responsable del área, Andrea Ballesteros, ha recordado que la idea no es otra que enganchar a los menores a los libros desde bien tempranito, apoyándose mano a mano en el sector librero de la capital para hacerlo posible.

Distribución directa en las aulas

El reparto de los cheques lectura se llevará a cabo a lo largo de esta misma semana en los propios centros educativos de la capital burgalesa, que colaborarán de manera activa en la entrega del material a sus alumnos.

Los beneficiarios tendrán de plazo hasta el próximo 30 de noviembre para canjear sus vales en cualquiera de los establecimientos adheridos a la red provincial de libreros.

Desde el Consistorio han recordado que la ayuda está concebida de forma explícita para la adquisición de libros de lectura, por lo que queda excluida la compra de material escolar, papelería u otros productos.

En este sentido, la recomendación municipal invita a las familias a acudir a su establecimiento de proximidad para dejarse guiar por las recomendaciones de los profesionales a la hora de elegir los títulos.