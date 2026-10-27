Imagen del pleno ordinario del Ayuntamiento de Medina de Pomar de este martes Ayuntamiento de Medina de Pomar

Medina de Pomar aprueba sus presupuestos para 2027, que rozan los 12 millones de euros

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha aprobado inicialmente los presupuestos municipales para el ejercicio 2027 en el pleno ordinario celebrado este lunes 26 de octubre, con los votos favorables del equipo de gobierno (PSOE) y los votos en contra de PP y Vox.

Las cuentas alcanzan un total consolidado de 11.969.075 euros, lo que supone un incremento de 604.719 euros respecto al ejercicio anterior, un 5,3% más.

El presupuesto incluye las cuentas del propio Ayuntamiento y las de sus tres organismos autónomos: la Escuela Municipal de Música Carmelo Alonso de Bernaola (449.000 euros), el Museo Histórico de Las Merindades (232.775 euros) y el IES La Providencia (803.500 euros).

Entre los principales capítulos de gasto destacan los 5,8 millones de euros destinados a personal, que permitirán atender las obligaciones salariales.

También la subida de los mismos prevista por el Gobierno central y el funcionamiento de los servicios municipales, y los 3 millones de euros previstos para gastos corrientes en bienes y servicios (cultura, deportes, electricidad, gasoil, etc.).

En materia de inversiones, el Ayuntamiento contempla actuaciones por valor de más de 7 millones de euros durante 2027.

Ello incluyendo las financiadas mediante la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores para los proyectos de mayor envergadura como el futuro Centro de Artes Escénicas La Nave, con una previsión de 3,3 millones de euros para 2027 y otros 971.773 euros para 2028.

También se contemplan 1,4 millones de euros para la reforma de la Plaza de Toros, cuyas obras ya iniciadas permitirán adaptar el recinto a las necesidades de los espectáculos taurinos y otros usos culturales y de eventos.

El plan inversor reserva además 200.000 euros para las actuaciones de recuperación y mejora del entorno del Alcázar de los Condestables y 100.000 euros para la Casa del nº 6 de la Calle Mayor.

La mejora de calles, infraestructuras y servicios públicos vuelve a ocupar un lugar destacado en la planificación municipal. En concreto, se destinan 332.000 euros a asfaltados, pavimentaciones y caminos, así como 500.000 euros a la urbanización de Las Medinas, una actuación cuya financiación contempla contribuciones especiales.

El presupuesto recoge también 86.000 euros para obras en el colegio y la guardería, 40.000 euros para la red de abastecimiento de Villarán, 70.000 euros para mejoras en el alumbrado público y 100.000 euros para la adquisición de una barredora.

Otras actuaciones previstas incluyen la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de pasos de peatones, con 58.550 euros; la instalación de nuevos juegos infantiles, con 86.005 euros; y mejoras en la estación depuradora de aguas residuales, instalaciones municipales y equipamientos públicos.

El anexo de inversiones incorpora también una programación plurianual hasta 2030, con actuaciones previstas en espacios como el entorno del Alcázar, los arcos de la Plaza Mayor, el entorno de San Pedro y el antiguo Silo, además de futuras intervenciones de iluminación ornamental.

En el apartado económico, el presupuesto consolidado destina 460.000 euros a la amortización de deuda. El informe de Intervención Municipal, las cuentas cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria y el límite legal de deuda pública, situándose el nivel de endeudamiento en el 40,23%.

Tras su aprobación inicial, el presupuesto se someterá a un periodo de exposición pública de 15 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, durante el cual podrán presentarse las reclamaciones previstas legalmente.

En caso de no registrarse reclamaciones, las cuentas quedarán definitivamente aprobadas.