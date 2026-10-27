Carlos Fernández Carriedo se ha reunido con las alcaldesas de Burgos, Cardeñajimeno, el presidente de la Cámara de Comercio y de la FAE..jpg JCyL

La Junta inicia la venta de parcelas para uso tecnológico y equipamiento comercial del Parque Tecnológico de Burgos

La Junta de Castilla y León ha dado cuenta este martes, 27 de octubre, del inicio del proceso de comercialización de las parcelas del Parque Tecnológico de Burgos, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl).

Así se lo ha trasladado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en una reunión de trabajo a las alcaldesas de Burgos, Cristina Ayala Santamaría, y de Cardeñajimeno, María del Carmen Montes Benedicte, al presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Méndez Pozo, y al vicepresidente de FAE, Javier Herran Andrés.

De esta manera, el Icecyl ha abierto el plazo para que las empresas que pudieran estar interesadas en el Parque Tecnológico puedan formalizar a través de la solicitud una prerreserva sobre las parcelas que precisen que necesitan para desarrollar su actividad.

La primera fase pone a disposición de las empresas un total de 98 parcelas de suelo tecnológico, además de otras cuatro destinadas a equipamiento comercial, con una superficie neta disponible total de 309.145 metros cuadrados.

Los precios de las parcelas para uso tecnológico del parque van entre los 36,69 y los 50,95 euros por metro cuadrado, mientras que las destinadas a equipamiento comercial, el coste es de entre 35,54 y 49,21 euros por metro cuadrado.

Con el objetivo de difundir el proyecto y reforzar la captación de inversores, la Consejería liderada por Carriedo, a través del Icecyl, facilitará a los dos ayuntamientos, a la Cámara de Comercio y la FAE de Burgos la documentación y los datos.

La finalidad es que puedan presentar y promocionar el Parque Tecnológico en las diferentes acciones y encuentros empresariales en los que participen.

Después, la información, recepción y gestión de las solicitudes sobre las parcelas serán canalizadas por el propio Icecyl como propietario del suelo a la venta.