El operativo, desarrollado durante casi dos años, se salda con 10,8 toneladas de hachís intervenidas y 18 personas en prisión Policía Nacional

86 detenidos y casi 11 toneladas de hachís incautadas en una macrooperación: hay un arrestado en Burgos

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a una de las 86 personas arrestadas en una macrooperación contra una organización criminal dedicada presuntamente al tráfico de hachís desde Marruecos hacia España y otros países europeos.

El arresto en la provincia burgalesa forma parte de la última fase de una investigación que comenzó a principios de 2025 y que ha permitido intervenir 10,8 toneladas de hachís y más de 21 kilos de marihuana.

La operación se ha desarrollado principalmente en Madrid, Guadalajara y Valencia, aunque la red también tenía ramificaciones en otras provincias, entre ellas Burgos.

En total, los agentes han detenido a 65 personas en Madrid, diez en Guadalajara, una en Burgos, una en Almería, tres en Málaga, cinco en Valencia y otra en Girona. Dieciocho de los arrestados han ingresado en prisión.

El detenido en Burgos está acusado, al igual que el resto de implicados, de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La Policía no ofrece en la información facilitada más detalles sobre su papel concreto dentro de la organización ni sobre el lugar exacto de la detención en la provincia.

La investigación ha permitido desarticular una estructura que, según los investigadores, introducía miles de kilos de hachís al mes procedentes de Marruecos.

La droga llegaba a las costas españolas y posteriormente era trasladada por carretera hasta distintos puntos utilizados para su almacenamiento y distribución.

El líder, detenido en Marruecos

La operación ha culminado también con la localización del supuesto máximo responsable de la organización, que llevaba fugado desde marzo.

El hombre fue detenido el pasado 8 de octubre en Tánger (Marruecos) en virtud de una orden internacional de detención y permanece en prisión en el país africano a la espera de que se tramite su extradición a España.

Según la investigación, era el encargado de coordinar buena parte de la actividad de la red, desde las negociaciones con los proveedores marroquíes hasta la planificación de los transportes, la adquisición de vehículos e inmuebles y la distribución de las funciones entre los integrantes de la organización.

El arresto se produjo después de que el sospechoso lograra escapar en marzo, cuando abandonó su domicilio en una urbanización de lujo de Madrid para evitar ser detenido.

Más de diez toneladas de hachís

Los investigadores han localizado y desmantelado siete puntos de almacenamiento de droga.

Uno de los primeros registros tuvo lugar en diciembre de 2025 en una vivienda del barrio madrileño de Las Tablas, donde se encontraron más de 2,1 toneladas de hachís.

En los meses siguientes se localizaron otros puntos de almacenamiento en Madrid, Guadalajara y Valencia.

Entre las mayores incautaciones destaca la realizada en una nave industrial de Silla (Valencia), donde los agentes encontraron 4,6 toneladas de hachís que, según la Policía, iban a ser trasladadas a Madrid.

También se intervinieron más de 960 kilos de hachís en un domicilio situado a las afueras de Madrid y una tonelada en otra vivienda de Sanchinarro.

En la última fase del operativo se practicaron 33 entradas y registros: 23 en Madrid, siete en Guadalajara, dos en Málaga y una en Valencia.

Además de la droga, los agentes se incautaron de dos armas largas, cuatro armas prohibidas, 25 vehículos, 15 relojes de lujo y cerca de 466.000 euros en efectivo.

Empresas pantalla

La organización no solo se dedicaba al tráfico de droga. Los investigadores también detectaron un entramado destinado a introducir los beneficios del narcotráfico en el circuito económico legal.

Para ello utilizaban presuntamente testaferros, créditos fraudulentos, empresas pantalla, facturas falsas y nóminas ficticias.

El supuesto líder de la red figuraba incluso como trabajador de una empresa de artes gráficas y cobraba, según la investigación, más de 5.000 euros netos al mes pese a no desarrollar actividad laboral efectiva.

La organización utilizaba además viviendas de alquiler y urbanizaciones residenciales como almacenes temporales de la droga.

A través de plataformas de mensajería encriptada, la cúpula coordinaba la entrada de los estupefacientes y su posterior traslado a estos inmuebles, desde donde se preparaban las remesas destinadas a otros distribuidores.

La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta que se produzcan nuevas detenciones o incautaciones.