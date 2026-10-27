Uno de los perros del criadero de Melgar de Fernamental, en la provincia de Burgos Guardia Civil

Cárcel, inhabilitación y 185.000 euros de multa para el dueño del 'criadero del horror' donde murieron 21 perros

El Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos ha condenado a una pena total de dos años y medio de prisión al responsable de un criadero clandestino ubicado en Melgar de Fernamental.

La sentencia considera probado un rosario de horrores que incluye un delito continuado de maltrato animal con resultado de muerte, que segó la vida de 21 perros, otro delito continuado de maltrato sin fallecimiento que afectó a cerca de un centenar de ejemplares, y un delito de alzamiento de bienes.

Los hechos se retrotraen al otoño e invierno de 2019 y principios de 2020, cuando las sucesivas inspecciones llevadas a cabo por el SEPRONA de la Guardia Civil y los veterinarios de la Junta de Castilla y León destaparon un escenario dantesco.

En las instalaciones del polígono industrial melgarense, los agentes hallaron a más de un centenar de perros hacinados en condiciones deplorables, sin agua ni alimento a su disposición, obligados a beber de bidones cortados que les provocaban heridas y expuestos a unas instalaciones totalmente insalubres.

Ante la presión y el abandono deliberado, los animales, sumidos en una situación de hambre extrema, recurrieron al canibalismo para sobrevivir.

Los registros posteriores en pisos y fincas permitieron hallar cadáveres devorados por sus propias compañeras de cautiverio, además de estómagos repletos de plástico y alambres roídos. Los informes periciales veterinarios y forenses confirmaron que la causa principal de los decesos fue una prolongada e inhumana inanición.

Pese a los intentos de asociaciones protectoras como PROANBUR y de la propia administración autonómica por rescatar a los canes o aportarles alimento, el condenado llegó a obstaculizar activamente cualquier ayuda.

El acusado urdió una estrategia para eludir sus responsabilidades.

Traspasó la titularidad nominal de decenas de animales a su pareja y a su madre, quienes carecían de capacidad económica o técnica para mantenerlos, donó la finca rústica donde operaba el criadero y vendió su furgoneta para sufragar su fuga.

En febrero de 2020, el condenado abandonó España con destino a México.

La orden internacional de detención dictada por los tribunales españoles dio sus frutos en octubre de 2024, cuando fue localizado y arrestado en Venezuela. Tras un largo proceso de extradición, fue trasladado a España en febrero de 2026 para sentarse en el banquillo de los acusados.

Además de los treinta meses de privación de libertad, el magistrado le ha impuesto una inhabilitación especial de cuatro años para el ejercicio de cualquier profesión u oficio relacionado con los animales, así como la prohibición de tenencia de los mismos.

En el ámbito civil, el fallo le condena a indemnizar, de forma conjunta y solidaria con las otras dos personas previamente condenadas en la causa, a la Junta de Castilla y León con 185.617,72 euros en concepto de gastos veterinarios y de atención, y con 12.018,81 euros a la Asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos.

La sentencia, que descarta el delito de estafa que inicialmente también se le imputaba, no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos.