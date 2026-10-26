Eduardo Sabando en la Pastelería Sabando de Miranda de Ebro. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Eduardo, dueño de una pastelería familiar con más de 50 años de historia: “He crecido entre harinas y dulces”

“Después de más de 50 años seguimos con ilusión, nuevas ideas y muchas ganas de trabajar. Mientras nuestros clientes sigan confiando en nosotros, tenemos motivos de sobra para continuar”, asegura Eduardo Sabando.

Nuestro entrevistado tiene 50 años y es el dueño, en la actualidad, de la Pastelería Sabando que se ubica en la provincia de Burgos, en concreto en Miranda de Ebro. En 2025, la pastelería cumplió medio siglo. Eduardo mira al futuro con optimismo, aunque también con incertidumbre.

En su negocio elaboran, de forma artesanal, pastas de té, palmeras, hojaldres, bombones y muchos productos más que están con el dulce como protagonista.

“Nací en Miranda de Ebro, justo un año después de que mis padres abrieran la pastelería. He crecido entre harinas y dulces”, afirma el dueño del negocio.

Conocemos al detalle la historia de Eduardo y la de su pastelería.

La vida de Eduardo

“Me defino como un pastelero de vocación y segunda generación de una empresa familiar. Una persona trabajadora, inquieta y exigente a la que le gusta innovar sin perder las raíces de la pastelería tradicional”, afirma Eduardo Sabando Fernández.

Nuestro protagonista tiene 50 años y nació en el municipio burgalés de Miranda de Ebro. Cuenta con formación en pastelería, ampliada en Barcelona y especializada en técnicas de chocolate. Suma 34 años en la profesión y es el “dueño y responsable” de la Pastelería Sabando. Amante también de la bicicleta de montaña.

“Nací en Miranda de Ebro en el año 1976, justo un año después de que mis padres abrieran la pastelería. He crecido entre harinas y dulces en el obrador familiar. Miranda siempre ha sido mi casa y la ciudad donde he desarrollado mi vida personal y profesional”, asegura nuestro entrevistado.

Creció muy ligado al negocio familiar. Desde pequeño convivió con el obrador, los pasteles y con el esfuerzo diario de sus padres. Algo que terminó marcando su vida y profesión.

“La pastelería siempre ha estado presente en mi vida. A los 16 años ya trabajaba en la pastelería de mis padres y después me fui a Barcelona para seguir formándome y aprender nuevas técnicas”, apunta.

Toda una vida ligada al negocio familiar.

La historia de la pastelería

“Pastelería Sabando abrió sus puertas en el año 1975. Todo, con un proyecto familiar que nació de la ilusión y el esfuerzo de mis padres y que ha ido evolucionando hasta convertirse en lo que somos hoy”, explica nuestro entrevistado.

Imagen de la Pastelería Sabando en Miranda de Ebro. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La pastelería la abrieron sus padres, Rafael Sabando y María Pilar Fernández, que fueron los que fundaron la misma. “A ellos les debemos todo lo que representa hoy este negocio”, señala.

“En 2025 celebramos nuestro 50 aniversario. Llevamos más de medio siglo endulzando la vida de los mirandeses en algo que nos llena de orgullo. Yo tomé las riendas en 2011. Llevo 15 años al frente, intentando mantener el legado de mis padres y adaptarlo a los nuevos tiempos”, explica Eduardo.

Se ubica en la calle San Agustín, número 13, en pleno centro de Miranda de Ebro, y cuenta con unos 200 metros cuadrados repartidos entre el obrador y las zonas de trabajo y de tienda.

Cuentan con un equipo de nueve profesionales que hacen posible que la pastelería funcione cada día. En un negocio artesanal “el trabajo en equipo es fundamental para mantener la calidad” y “ofrecer un buen servicio”, explica el dueño de la Pastelería Sabando.

Lo que ofrecen

“Ofrecemos pastelería y bombonería artesanal. Tartas, pasteles, hojaldres y pastas de té. También palmeras, croissants y productos de temporada. Combinamos recetas tradicionales con nuevas tendencias”, nos explica Eduardo.

Entre sus especialidades están “las pastas de té que son una de las elaboraciones más emblemáticas de la casa”, sin olvidarnos de “las palmeras, los hojaldres, la bombonería” y, en Navidad, también hacen panetones. Sin olvidarnos de las tartas de queso.

Palmera de la Pastelería Sabando. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Tenemos una variedad muy amplia de productos que cambia dependiendo de la temporada. A nuestros productos habituales se suman especialidades de Navidad, Semana Santa y otras celebraciones. Nos gusta ofrecer variedad sin perder la calidad artesanal”, añade nuestro entrevistado.

En cuanto a los precios, son “muy variados y depende del producto, de sus ingredientes y del trabajo que requiere cada elaboración”, aunque, desde Pastelería Sabando apuestan por “una buena relación entre la calidad y el precio”.

Vivir del negocio y el futuro

“Sí que se puede vivir de este negocio, aunque con muchísimo trabajo y dedicación. La pastelería artesanal es exigente, con unos costes cada vez mayores y unos márgenes que hay que vigilar”, apunta.

La facturación “varía mucho, según la época del año”, siendo Navidad y determinadas campañas “fundamentales”, aunque Eduardo prefiere no dar cifras concretas señalando que “facturar mucho no significa, necesariamente, ganar mucho”.

“Hablando de los gastos, una parte importante se va en las materias primas, en el personal, la energía, impuestos y en el mantenimiento que suponen costes elevados. Nuestro mayor reto es mantener la calidad sin que los precios se disparen”, añade.

El dueño de la Pastelería Sabando ve el futuro “con optimismo” aunque también “con incertidumbre”. Asegura que la pastelería artesanal “tiene futuro si sabemos diferenciarnos, innovar y ofrecer una calidad que el cliente no encuentre en los productos industriales”.

“El objetivo pasa por seguir mejorando, sorprender a nuestros clientes y mantener vivo el legado familiar. Quiero que la Pastelería Sabando continúe siendo un referente dentro de lo artesanal en Miranda de Ebro y también fuera”, finaliza.