Los detenidos por la muerte de la anciana de Burgos dieron una brutal paliza a otro hombre para robar en su casa

Las diligencias instruidas por investigación por la muerte de la anciana de 83 años en el barrio de Gamonal, en Burgos, cuando entraron a robar a su vivienda han permitido a la Policía Nacional atribuir a dos de los detenidos otro hecho violento que ocurrió el pasado mes de septiembre.

De esta manera, los dos hombres de mayor edad implicados en la muerte de la anciana serían también los presuntos responsables del robo con violencia perpetrado en un taller-compraventa de vehículos usados en Burgos, según la Policía Nacional.

Todo se remonta al pasado 18 de septiembre, sobre las 21:00 horas, cuando el propietario de un taller-concesionario de venta de vehículos, ubicado en el distrito norte de la ciudad, estaba a punto de finalizar su jornada y salir de su negocio.

En ese momento, fue sorprendido por dos sujetos que estaban parcialmente encapuchados y le propinaron una brutal paliza, logrando sustraerle las llaves de su domicilio y el teléfono móvil.

La gravedad de la agresión propició su ingreso en el Hospital Universitario de Burgos, donde despertó varias horas después. Mientras tanto, los ladrones entraron en el domicilio de la víctima con las llaves que habían sustraído previamente, revolviendo el interior y llevándose un reloj de muñeca de una conocida marca y alto valor económico.

Existe la circunstancia de que, en el instante de cometer los hechos, en la vivienda se encontraba la madre del hombre agredido, una mujer de avanzada edad y con capacidades psicofísicas mermadas, pero esta no fue consciente del hecho y no sufrió daño alguno.

Pero la agresión que sufrió el hijo provocó que quedara durante varias horas desatendida, aunque a medianoche una dotación de la Policía Nacional, auxiliada por los Bomberos de Burgos, logró acceder a la vivienda y localizar en buen estado a la mujer, que sería posteriormente atendida y derivada al hospital.

El minucioso trabajo de investigación tras el homicidio de la anciana en el barrio de Gamonal permitió a la Policía Nacional relacionar la autoría de ambos sucesos, ya que el procedimiento incluyó diligencias de entrada y registro en dos domicilios de los investigados.

Los dos hombres a los que se les atribuye ahora este presunto robo con violencia, cabe recordar, se encuentran en prisión provisional desde el pasado viernes, a tenor de su dilatado historial delincuencial previo y la gravedad de los hechos.