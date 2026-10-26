Almeida prorroga la cesión gratuita a Burgos de los 40 autobuses de Madrid por el incendio de las cocheras

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, han firmado este lunes, 26 de octubre, la adenda del convenio de colaboración por el que la capital española prorroga la cesión gratuita de 40 autobuses a la ciudad castellana tras el incendio de sus cocheras ahora hace ya seis meses.

Los vehículos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid continuarán de esta manera dando servicio en Burgos para paliar las consecuencias de un suceso que calcinó los talleres y cocheras, afectando a autobuses urbanos propiedad del Ayuntamiento burgalés, y que puso en jaque al sistema de transporte urbano.

Almeida y Ayala han estado acompañados por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, durante un acto institucional de agradecimiento de la ciudad burgalesa a la capital española.

El alcalde madrileño ha avanzado que la cesión se prorrogará hasta la venta definitiva de las unidades, cuyo precio se ha fijado en 15.300 euros y que el Ayuntamiento de Burgos, según ha informado la agencia Ical, tendrá la posibilidad de adquirir a partir de julio de 2027.

La flota que la EMT de Madrid cedió a Burgos es de gas natural comprimido (GNC) y los autobuses son un modelo estándar de 12 metros preparados para prestar el servicio urbano. Al envío de los vehículos, la EMT añadió dos furgonetas taller, un vehículo de intervención, una grúa de acompañamiento, un equipo técnico de seis personas y material de repuesto.