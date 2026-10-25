Dos trasladados al hospital, uno de ellos inconsciente, tras una agresión de madrugada en la zona centro de Burgos

Dos hombres, de unos 50 y 35 años, han sido trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Burgos esta pasada madrugada después de una agresión en la que uno de ellos quedó inconsciente.

Los hechos ocurrieron sobre las 01:29 horas, cuando se recibió una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León para solicitar asistencia para dos personas a la altura del número 5 de la calle Calzadas, en la zona centro de la ciudad burgalesa.

El aviso se trasladó a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl, que movilizaron una ambulancia de soporte vital básico.

Tras atender a los heridos en el lugar de los hechos, ambos hombres fueron trasladados hasta el Hospital de Burgos para una valoración más exhaustiva, sin que por el momento haya trascendido si ha habido detenidos por estos hechos.