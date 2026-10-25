El restaurante de pueblo en el que para Pedro Sánchez: tienen huevos con torreznos, carne, rabo de ternera y alubias rojas

¿Te imaginas estar tomando una caña en un pueblo de 1.500 habitantes y que aparezca el presidente del Gobierno?

Pues esto ocurrió este mismo miércoles en Quintanar de la Sierra, un tranquilo municipio burgalés situado entre la comarca de La Demanda y las tierras de Pinares.

La tranquilidad de este lugar saltó por los aires con la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No, no llegó en Falcón.

Lo hizo en coche, justo antes de poner rumbo al Forum Evolución de la capital burgalesa para su acto electoral.

El candidato socialista decidió que la mejor manera de coger fuerzas para el mitin no era un frío catering, sino una buena ración de la gastronomía de estas tierras.

¿El escenario elegido? El Restaurante Arlanza, un tradicional establecimiento de pueblo situado junto al camping de la localidad (Carretera del Campamento, s/n), integrado en plena naturaleza y a un paso del susurro del río.



Sánchez estuvo acompañado por la secretaria general del PSOE de Burgos y cabeza de lista al Congreso, Esther Peña.

Entre mesas de madera, olor a guiso y el paisanaje habitual del bar, el presidente cambió el tono mitinero por la charla distendida.



“Nos ha sorprendido mucho, no nos imaginábamos que iba a ser así”, confiesa la propietaria del local a EL ESPAÑOL Castilla y León.

“En la tele lo ves más serio y rígido, pero ha sido muy amable con todo el mundo, muy simpático y muy abierto. Se ha hecho fotos y ha hablado con todos como una persona normal y corriente”.

Según relata Marcus desde el propio establecimiento, por la mesa presidencial desfilaron auténticos homenajes a la despensa castellana.

Por ejemplo, tabla de embutidos de la zona, ensaladas mixtas, boletus a la plancha recién recolectados, un sabroso revuelto de ajetes y un imponente entrecot serrano, todo ello regado con un buen vino tinto de la tierra con el que brindaron por la jornada.

Templo de la cocina casera

Eso sí, el presidente del Gobierno no optó por lo más clásico.

Pero, ¿qué tiene este rincón burgalés para seducir a todos los que pasan por allí?

Pues de momento tiene una buena puntuación de 4,3 sobre 5 estrellas avalada por más de 600 reseñas.

Por eso el Restaurante Arlanza es el secreto mejor guardado de los amantes del buen comer a precios populares.

Su carta es un auténtico recital de cocina de abuela, de esa que reconforta el alma tras una caminata por los pinares.

Aunque el presidente optó por la carne y las setas, entre los grandes reclamos de la casa destacan sus famosos huevos con torreznos (crujientes, sabrosos y con el sello de autenticidad soriana/burgalesa).

Y también sus reconstituyentes alubias rojas, típicas de esta zona, y platos de cuchara como los garbanzos con bacalao.

Para los carnívoros, tienen las carrilladas estofadas y el rabo de ternera.

En este caso compiten directamente con los chuletones de la zona y, si la temporada acompaña, platos autóctonos como los cangrejos de río.



Con una cocina ininterrumpida que abarca desde los desayunos de primera mañana (abren a las 9:00 h) hasta las cenas, su popular menú del día se mueve entre los 13 y 14 euros entre semana, ascendiendo a unos tentadores 16 o 18 euros durante los fines de semana.

Para rematar la experiencia, los postres son 100% caseros, con las natillas tradicionales y la tarta de tres chocolates coronando la lista de favoritos de los comensales.

Lo que no sabemos es quién pagó. Ahora bien, se trata de una visita que quedará para la historia.