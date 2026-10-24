Gamarra acusa al Gobierno de Sánchez de abandonar Burgos y promete recuperar las inversiones pendientes

La vicesecretaria nacional de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, participa en una jornada de trabajo en Burgos. Ricardo Ordóñez Ical

La vicesecretaria nacional de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, acusó hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de someter a Burgos a ocho años de "bloqueos, de discriminación y de ninguneo constante" y aseguró que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre representan una oportunidad para recuperar las inversiones pendientes en la provincia.

La dirigente popular defendió que un futuro Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo retomará proyectos como la A-12, la A-73, la A-11 y el tren directo, al tiempo que calificó los comicios como una elección "entre decencia o delincuencia, entre un servidor público o un impostor".

Durante una rueda de prensa en la sede provincial del PP de Burgos, acompañada por el presidente del partido en la provincia, Borja Suárez, Gamarra cargó contra el Gobierno socialista y aseguró que las próximas elecciones permitirán poner fin a una etapa marcada, a su juicio, por la corrupción y el abandono de las necesidades de los ciudadanos.

"El 29 de noviembre es el momento para cambiar las cosas y es el momento para que Burgos pueda recuperar todo lo que ha perdido", afirmó.

En este sentido, sostuvo que el Partido Popular pretende impulsar una regeneración institucional que incluya auditorías en todos los ministerios y sitúe entre las prioridades del Gobierno la vivienda, las bajadas de impuestos y la inmigración.

También criticó las "más de 140 subidas de impuestos" que atribuyó al Ejecutivo de Sánchez y cuestionó el destino de la recaudación pública ante las investigaciones judiciales por presunta corrupción.

Gamarra vinculó estas críticas con la situación de las infraestructuras burgalesas y aseguró que el PP destinará los recursos públicos a compensar lo que considera una discriminación hacia la provincia. En concreto, citó la A-12, la A-73, la A-11 y el tren directo como proyectos prioritarios para mejorar las comunicaciones y garantizar la competitividad de Burgos.

"Con Pedro Sánchez han tenido un ministro de Fomento dedicado a la corrupción, con el Partido Popular habrá un ministro de Fomento dedicado a las inversiones de Burgos", manifestó a Ical.

La dirigente popular también arremetió contra el PSOE por los casos de presunta corrupción y criticó la configuración del denominado Frente Amplio, al que definió como "la alianza de la desesperación de aquellos que van a perder las elecciones".

Asimismo, cuestionó el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña socialista y acusó a Sánchez de encubrir presuntas irregularidades.

Por otro lado, exigió a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares que atiendan el requerimiento del Tribunal Supremo relacionado con más de 163.000 personas incorporadas al censo electoral al amparo de la Ley de Nietos.

Según explicó, disponen de cuatro días para facilitar la información solicitada y acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Gamarra acusó al Ejecutivo de intentar "perpetrar un fraude" y reclamó que cumpla la medida cautelar.

En relación con las conversaciones del PP con Vox para las próximas elecciones generales, Gamarra evitó concretar posibles acuerdos en Burgos y otras provincias. Preguntada por las fórmulas de concurrencia electoral, señaló que su formación comunicará cualquier novedad cuando se produzca y recordó los acuerdos alcanzados con UPN y Foro Asturias.

Gamarra también transmitió a los representantes sindicales de Instituciones Penitenciarias el compromiso del PP de continuar mejorando las condiciones laborales y de protección de los funcionarios de prisiones.

La vicesecretaria destacó su reconocimiento legal como agentes de la autoridad y defendió la necesidad de seguir reforzando los medios de los empleados públicos.

Por su parte, Borja Suárez aseguró que Burgos afronta un "momento clave" para impulsar un cambio de Gobierno y criticó el balance de la legislatura para la provincia. El presidente provincial del PP denunció que las inversiones permanecen "todas varadas" y defendió la necesidad de situar las reivindicaciones burgalesas en la agenda política nacional.