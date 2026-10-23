ProBurgos prevé un presupuesto de 6,4 millones para 2027, un 1,61% más que en el ejercicio anterior

La Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos) prevé un presupuesto de 6.418.912 euros para 2027, un 1,61 % más que en el ejercicio anterior, según la estimación de ingresos y gastos aprobada por su Consejo de Administración.

El aumento, de algo más de 100.000 euros, descansa principalmente en los ingresos propios de la sociedad, mientras que las aportaciones municipales se mantienen en 3.741.500 euros, la misma cuantía que en el presente ejercicio.

Los ingresos derivados de la actividad de ProBurgos se estiman en 2.517.412 euros, un 3,99 % más que en 2026.

Los aparcamientos explican buena parte de este crecimiento. El del Complejo de la Evolución Humana prevé ingresar 900.152 euros, un 7,12 % más, y el de la plaza de España alcanzaría los 270.408 euros, con un aumento del 12,67 %.

En el Fórum Evolución se mantiene la aportación municipal de 1,2 millones de euros y la actividad congresual, de espectáculos y de ferias generará, según las previsiones, 1.339.612 euros.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, la estimación contempla ajustes en distintos servicios del edificio, con reducciones en los costes técnicos y de personal de sala y mayores partidas para limpieza y conservación de maquinaria.

La promoción industrial, turística, cultural y congresual contará con 2.541.500 euros, la misma cantidad que en 2026.

Esta dotación permitirá mantener las distintas líneas de actividad de ProBurgos, desde las iniciativas relacionadas con la industria, la logística y la tecnología hasta las actuaciones en materia de turismo, gastronomía, cultura y congresos.

En el capítulo de gastos, la previsión incluye también 1.399.398 euros para personal, un 5,30 % más que en el ejercicio anterior, sin que se contemple un aumento de plantilla.

Creación artística y patrimonio municipal

El Consejo ha aprobado también el resultado del concurso de la cuarta edición de la Open Call de ProBurgos, en la que se han seleccionado diez proyectos de creación contemporánea entre las 19 propuestas presentadas. Las iniciativas elegidas, con una dotación conjunta de 84.000 euros, abarcan disciplinas como el teatro, la danza y la música.

Los proyectos se desarrollarán entre noviembre de 2026 y junio de 2027, con actuaciones abiertas al público en espacios como el Fórum Evolución y la Casa de Cultura de Gamonal, además de actividades para acercar las creaciones a la ciudadanía.

ProBurgos prepara asimismo una exposición dedicada a los pintores burgaleses con obras de la colección artística municipal. La muestra, prevista para 2027 en el centro cultural de la segunda planta del Fórum Evolución, cuenta con un presupuesto estimado de 32.200 euros. La Institución Fernán González ha propuesto como comisario a Ignacio González de Santiago, que participó en la elaboración del inventario de la colección.

Promoción turística

Entre los asuntos relacionados con la actividad turística, el Consejo ha adjudicado a DOSNOMADAS 2023, S. L., por 32.307 euros, el diseño, fabricación, montaje y desmontaje del estand con el que Burgos participará en Intur, la Feria Internacional del Turismo de Interior, que se celebrará en Valladolid del 12 al 15 de noviembre.

La reunión también ha servido para presentar el balance de comunicación de la Semana Cidiana 2026, celebrada entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre.

El informe recoge la cobertura informativa del evento y los resultados de su difusión digital, que alcanzó más de 850.000 impresiones en redes sociales y cerca de 16.400 descargas del programa a través de la página oficial del evento.

Por último, el Consejo ha aprobado iniciar la licitación de los servicios didácticos y de atención a visitantes de “Burgos Industria”, el Centro de Interpretación de la Industria ubicado en el Fórum Evolución.

El contrato, con un presupuesto máximo anual de 74.352,56 euros y una duración inicial de un año prorrogable por otro, incluye la atención al público, las visitas escolares y el desarrollo de talleres educativos.