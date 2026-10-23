Dos adultos entran en prisión y dos menores, en un centro cerrado por el robo mortal a la anciana de 81 años en Burgos

La investigación por la muerte de la anciana de 83 años durante un robo en su vivienda del barrio burgalés de Gamonal da un nuevo paso en los tribunales.

La plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Burgos ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de los tres adultos detenidos por su presunta relación con los hechos.

El tercer adulto arrestado ha quedado en libertad con medidas cautelares.

Por su parte, la Sección de Menores del mismo tribunal ha ordenado el internamiento en régimen cerrado de dos de los tres menores detenidos, mientras que el tercero también ha quedado en libertad con medidas cautelares.

Los dos procedimientos judiciales permanecen abiertos, inicialmente, por presuntos delitos de robo con violencia en casa habitada, homicidio y receptación.

La instrucción deberá esclarecer el grado de participación de cada uno de los seis investigados y determinar qué delitos se les atribuyen finalmente.

Los arrestos se enmarcan en la investigación por la muerte de la anciana, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 13 de octubre en su domicilio de la calle Vitoria, en Gamonal.

La mujer estaba maniatada y amordazada cuando su cuidadora la encontró sin vida.

La Policía Nacional detuvo inicialmente a dos menores de 16 y 17 años, señalados como presuntos autores materiales del asalto.

Posteriormente, los agentes arrestaron a otras cuatro personas por su supuesta implicación en el robo, con lo que el número de detenidos ascendió a seis.

Según la información facilitada durante la investigación, los arrestados habrían desempeñado distintas funciones. Entre ellas, facilitar información sobre la víctima y su vivienda, planificar el asalto, colaborar con los menores o recibir los objetos sustraídos para su posterior venta.

Los investigadores sospechan que los implicados habrían identificado previamente a la anciana como una persona vulnerable y elegido el momento más adecuado para acceder a su domicilio.

La investigación continúa abierta y la Policía trabaja para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

La anciana murió al no poder utilizar su oxígeno

Los hechos se remontan a la tarde del martes 13 de octubre, cuando la mujer, de 83 años, se encontraba sola en su vivienda después de haber comido con su hijo.

Su cuidadora encontró el cuerpo pasadas las seis de la tarde. Al entrar en el domicilio, descubrió que la casa estaba revuelta y que había indicios de que se había producido un robo.

La autopsia determinó que la anciana había fallecido por una insuficiencia respiratoria al no poder acceder a su aparato de oxígeno, ya que se encontraba amordazada y maniatada.

Desde el primer momento, los investigadores relacionaron la muerte con el asalto a la vivienda. La ausencia de signos de fuerza en la puerta llevó a los agentes a estudiar la posibilidad de que los autores conocieran a la víctima o sus rutinas.